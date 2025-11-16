Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ξανά απολαυστικός και οδήγησε τους Λος Άντζελες Λέικερς σε μια άνετη και επιβλητική νίκη μέσα στο Μιλγουόκι, επικρατώντας των Μιλγουόκι Μπακς με 119-95. Ο Σλοβένος σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 41 πόντους, εννέα ριμπάουντ και έξι ασίστ, μετατρέποντας το ματς σε προσωπική παράσταση.

Σημαντική συμβολή είχαν επίσης ο Όστιν Ριβς, που πρόσθεσε 25 πόντους, και ο Ντιάντρε Άιτον, ο οποίος μέτρησε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Οι Λέικερς έχτισαν από το πρώτο μέρος μια τεράστια διαφορά, φτάνοντας μέχρι και το +31 στο ημίχρονο.

Από την πλευρά των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Ο Έι Τζέι Γκριν σημείωσε 15 πόντους, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ 13 και ο Ράιαν Ρόλινς 10.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας σε 97-84 έπειτα από τρίποντο του Τρεντ, 7:45 πριν από το τέλος. Ωστόσο, οι Λέικερς απάντησαν αμέσως με σερί 13-4, στο οποίο ο Ριβς πέτυχε δύο κρίσιμα τρίποντα, διαλύοντας κάθε ελπίδα ανατροπής.

Ο Ντόντσιτς είχε πέντε εύστοχα τρίποντα και 18/20 βολές σε μια βραδιά όπου οι Λέικερς αγωνίστηκαν χωρίς τους Ρούι Χατσιμούρα και Μάρκους Σμαρτ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραμένει εκτός δράσης λόγω ισχιαλγίας.

Οι δηλώσεις του Γιάννη

«Οι αγώνες σε διαδοχικές ημέρες είναι μέρος του παιχνιδιού στο ΝΒΑ και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για αυτό πνευματικά και σωματικά. Και οι Λέικερς έπαιζαν εχθές. Πρέπει να παίζουμε καλύτερα, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Οι Λέικερς έπαιξαν καλύτερα από εμάς, βάλαμε μόνο 34 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και αυτό δεν είναι αρκετό. Ακόμη όμως κι’ εάν είσαι άστοχος, θα πρέπει να παίζεις άμυνα με την ίδια ένταση. Μπορεί να ήμασταν κουρασμένοι, αλλά το ίδιο κι αυτοί, που έκαναν και ταξίδι για το Μιλγουόκι. Οπότε δεν είναι δικαιολογία. Πάντα είμαι αισιόδοξος, πάντα παίζω για την νίκη. Έχουμε άλλα 68 παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να είμαστε πιο σταθεροί και να μην χαλαρώνουμε μετά από ένα καλό παιχνίδι. Αυτό πιστεύω πως κάναμε σήμερα. Όταν είμαστε ψηλά, θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να είμαστε καλύτεροι».

Αποτελέσματα ΝΒΑ

Μιλγουόκι Μπακς – Λος Άντζελες Λέικερς 95-119

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντένβερ Νάγκετς 112-123

Σάρλοτ Χόρνετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 96-109

Ιντιάνα Πέισερς – Τορόντο Ράπτορς 111-129

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μέμφις Γκρίζλις 108-100