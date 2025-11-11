Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε για ακόμη μια φορά τους Μπακς σε σπουδαία νίκη, με 116-114 επί των Μάβερικς, τελειώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες και 1 κλέψιμο, έχοντας 11/18 σουτ. Ωστόσο, η χαρά του «Greek Freak» δεν περιορίστηκε μόνο στην προσωπική του εμφάνιση ή στη νίκη της ομάδας του.

Καθώς κοιτούσε το παρκέ του Ντάλας, ο Γιάννης πρόσεξε το όνομα του αδερφού του Κώστα Αντετοκούνμπο, ανάμεσα στους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα των Μάβερικς. Μια στιγμή που τον γέμισε συγκίνηση, καθώς ο Κώστας, πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, είχε αγωνιστεί στους Μάβερικς τη σεζόν 2018-19 και αργότερα κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Λέικερς το 2020.