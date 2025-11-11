Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς απέδρασαν επικρατώντας με 116-114 των Μάβερικς, σε ένα παιχνίδι-θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο «Greek Freak» συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 τάπες και 1 κλέψιμο, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Tα «ελάφια» δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Ντάλας, που παρατάχθηκε ξανά χωρίς τους τραυματίες Ίρβινγκ και Ντέιβις, όμως στο φινάλε έδειξαν χαρακτήρα. Ο Ρόλινς μείωσε σε 113-114 στα 18’’ πριν τη λήξη, αλλά ένα λάθος στην επαναφορά από τον Γουάσινγκτον έδωσε την ευκαιρία στους Μπακς να «καθαρίσουν» το ματς. Ο Κούζμα σκόραρε για το 113-116, ενώ ο Γουάσινγκτον, που κέρδισε τρεις βολές στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Πόρτις πήρε το καθοριστικό ριμπάουντ και «κλείδωσε» τη νίκη.

Εκτός από τον Αντετοκούνμπο, εξαιρετικός ήταν ο Κούζμα με 26 πόντους, ενώ ο Τέρνερ πρόσθεσε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Μιλγουόκι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-4, την ώρα που οι Μάβερικς έπεσαν στο 3-8. Η διαφορά κρίθηκε στα ποσοστά ευστοχίας, καθώς οι Μπακς τελείωσαν με 14/36 τρίποντα, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μόλις 9/39.