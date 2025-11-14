Το NBA δημοσίευσε το δεύτερο MVP Ladder της σεζόν, και τα πρώτα δείγματα δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι παίκτες έχουν κάνει τη διαφορά στο ξεκίνημα της regular season. Με πάνω από δώδεκα παιχνίδια ήδη στο ενεργητικό των περισσότερων ομάδων, κάποιοι σταρ έχουν ξεχωρίσει με εμφανίσεις που κόβουν την ανάσα στα παρκέ.

Στην κορυφή βρίσκεται αυτή την εβδομάδα ο Νίκολα Γιόκιτς. Ο σούπερ σταρ των Denver Nuggets ανέβηκε δύο θέσεις σε σχέση με το προηγούμενο Ladder, σημειώνοντας εντυπωσιακούς μέσους όρους triple-double: 28,8 πόντους, 13,1 ριμπάουντ και 10,9 ασίστ ανά παιχνίδι. Ο Σέρβος γίγαντας δείχνει ότι η φετινή σεζόν μπορεί να είναι η χρονιά του, και οι Nuggets βασίζονται πάνω του για να συνεχίσουν την πορεία τους προς τα υψηλά στρώματα της Δύσης.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον περσινό MVP και πρωταθλητή ΝΒΑ, Σάι Γκίλζιους-Αλεξάντερ. Ο Καναδός γκαρντ των Oklahoma City Thunder μετρά 32,5 πόντους, 6,6 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά αγώνα, αποδεικνύοντας γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας και ηγέτης της ομάδας του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο «Greek Freak», υποχωρεί μια θέση στο Ladder αυτή την εβδομάδα, μένοντας τρίτος. Παρά την πτώση, οι αριθμοί του παραμένουν εντυπωσιακοί: 33,4 πόντοι, 11,9 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ σε 10 αγώνες. Οι Μπακς συνεχίζουν να τον στηρίζουν, και ο Γιάννης δείχνει ότι παραμένει σταθερά μεταξύ των καλύτερων του κόσμου.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς και Βίκτορ Ουεμπανιαμά, ενώ οι Κάνιγχαμ, Μίτσελ, Μάξεϊ, Σενγκούν και Μπράνσον βρίσκονται στις θέσεις έξι έως δέκα, δημιουργώντας μια λίστα με τους πιο καυτούς παίκτες της χρονιάς. Η κούρσα για το βραβείο MVP προμηνύεται συναρπαστική, με την κάθε εβδομάδα να φέρνει ανατροπές και εκπλήξεις.