Στο φινάλε του παιχνιδιού προέκυψε μια αναστάτωση γύρω από την αναμνηστική μπάλα του αγώνα. Ο νεαρός Αντού Τιερό των Λέικερς είχε μόλις σκοράρει για πρώτη φορά στο NBA και οι συμπαίκτες του ήθελαν να του τη δώσουν. Ωστόσο, οι διαιτητές αποφάσισαν να την παραδώσουν σε μέλος της ομάδας των Μπακς, προκαλώντας διαμαρτυρίες.

Εκείνη τη στιγμή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέλαβε δράση. Αγνοώντας την απόφαση των διαιτητών, πήρε την μπάλα στα χέρια του και την έδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος φρόντισε να φτάσει στον Τιερό. Μια κίνηση του Έλληνα σούπερ σταρ, γεμάτη σεβασμό και αθλητικό ήθος, που την «παραδέχθηκε» και ο Σλοβένος σταρ, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της αναμέτρησης, το οποίο βρήκε τους Μπακς να χάνουν με μεγάλη διαφορά.