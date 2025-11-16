Ένα εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη στοίχισε τη ζωή σε 44χρονο εργάτη αλβανικής καταγωγής, γνωστό στην τοπική κοινωνία ως «Μάριος». Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν ο άνδρας έπεσε από τη στέγη οικοδομής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο «Μάριος» ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Μυτιλήνη, καθώς για χρόνια εργαζόταν στην εστίαση, ενώ παράλληλα απασχολούνταν σε οικοδομικές εργασίες. Το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους είχε γίνει γνωστός για την πράξη αυτοθυσίας του, όταν βούτηξε στα νερά του λιμανιού για να σώσει από πνιγμό μια 71χρονη γυναίκα.

Στη μνήμη του 44χρονου, το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο διοργανώνει σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σαπφούς, στις 12 το μεσημέρι.