Μεταβολές έχουν τεθεί σε ισχύ στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, λόγω των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, οι αλλαγές πραγματοποιούνται με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού. Προβλέπονται προσωρινές τροποποιήσεις στις διαδρομές ή/και μεταφορές αφετηριών λεωφορειακών γραμμών και τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και στο κέντρο της Αθήνας.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις της ΕΛΑΣ, και θα παραμείνουν σε ισχύ έως την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 06:00.

Επιπλέον, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, με εντολή της ΕΛΑΣ, θα κλείσουν από τις 14:00 οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 και 2). Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση, ενώ η επαναλειτουργία τους θα γίνει με νεότερη εντολή της αστυνομίας.

Τυχόν επιπλέον μεταβολές θα ανακοινωθούν βάσει των οδηγιών της ΕΛΑΣ. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού κέντρου 11185 και της εφαρμογής Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Τέλος, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, τα δρομολόγια της γραμμής Χ95 Σύνταγμα – Αεροδρόμιο Αθηνών (EXPRESS) θα πραγματοποιούνται έως τον σταθμό Μετρό Κατεχάκη.