Συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή, στο ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων, οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.

Από το Σάββατο, πλήθος κόσμου, φοιτητές, μαθητές, γονείς με τα παιδιά τους, άνθρωποι κάθε ηλικίας τιμούν τους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα και κρατούν ζωντανό το περιεχόμενο των συνθημάτων του Πολυτεχνείου.

Σήμερα, (16/11), οι πύλες του ιστορικού χώρου άνοιξαν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ, ενώ αύριο Δευτέρα 17 Νοεμβρίου οι πύλες θα ανοίξουν και πάλι στις 9 ενώ είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεγάλη πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σάββατο 15/11/2025 – Τρίτη 18/11/2025 (06:00 – 06:00)

Περιοχή Εξαρχείων – Κέντρο Αθήνας

Στουρνάρη (Πλ. Εξαρχείων → Γ’ Σεπτεμβρίου)

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) — μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου, και κάθετοι μέχρι πρώτη παράλληλη

Πεζόδρομος Τοσίτσα

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου

Μπουμπουλίνας (Στουρνάρη → Λ. Αλεξάνδρας)

Τζωρτζ (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)

Μπόταση (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)

Κάνιγγος (Στουρνάρη → Χαλκοκονδύλη)

Σολωμού (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Εξαρχείων)

Καποδιστρίου (Μπόταση → Γ’ Σεπτεμβρίου)

Πλατεία Εξαρχείων

Χαλκοκονδύλη (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Κάνιγγος)

Αβέρωφ (Πατησίων → Μάρνη)

Βερανζέρου (Κάνιγγος → Μάρνη)

Σπ. Τρικούπη (Λ. Αλεξάνδρας → Πλ. Εξαρχείων)

Σόλωνος (Ιπποκράτους → Πατούσα)

Δευτέρα 17/11/2025 – από 06:00 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης)

Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από τις μεσημβρινές ώρες

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Πλατεία Ομονοίας

Αιόλου (Πανεπιστημίου → Σταδίου)

Σταδίου — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Πλατεία Συντάγματος

Β. Γεωργίου Α΄ — όλο το μήκος

Λ. Βασ. Σοφίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Ακαδημίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Λ. Αλεξάνδρας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Γέλωνος (Δορυλαίου → Π. Κόκκαλη)

Π. Κόκκαλη (Γέλωνος → Λ. Βασ. Σοφίας)

Δορυλαίου (Π. Κυριακού → Λ. Βασ. Σοφίας)

Λ. Βασ. Αμαλίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Φιλελλήνων — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου → Λ. Βασ. Αμαλίας)

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) — (Ιερά Οδός → Ομόνοια)

Αθηνάς — όλο το μήκος

Ερμού (Αθηνάς → Πειραιώς)

Τσόχα — όλο το μήκος

Σούτσου (Μαβίλη → Τσόχα)

Ζαχάρωφ (Λ. Αλεξάνδρας → Λ. Βασ. Σοφίας)

Λ. Κηφισίας (Κατεχάκη → Αλεξάνδρας, ρεύμα προς Αθήνα)

Λ. Μεσογείων (Κατεχάκη → Φειδιππίδου, ρεύμα προς Αθήνα)

Φειδιππίδου (Λ. Μεσογείων → Λ. Βασ. Σοφίας)

Μιχαλακοπούλου (Φειδιππίδου → Σπ. Μερκούρη — και στα δύο ρεύματα)

Λ. Βασ. Κων/νου — όλο το μήκος (ρεύμα προς Κηφισιά)

Αρδηττού — όλο το μήκος (προς Λ. Βασ. Κων/νου)

Βασ. Αλεξάνδρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Βεντήρη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Χατζηγιάννη Μέξη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Ηριδανού (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Παπαδιαμαντοπούλου (Μιχαλακοπούλου → Λ. Βασ. Σοφίας)

Αιγινήτου (Λ. Βασ. Σοφίας → Παπαδιαμαντοπούλου)

Λούρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Λαμψάκου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Σεμιτέλου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Κερασούντος (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Καρτάλη (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)

Λυκαονίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)

Αγγ. Πυρρή (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)

Ξενίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, από το Σάββατο 15-11-2025 έως και την Δευτέρα 17-11-2025, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α., καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

«Αστακός» το κέντρο της Αθήνας – Χιλιάδες αστυνομικοί, drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ.

Και φέτος το κέντρο της Αθήνας θα είναι «αστακός», με περίπου 5.500 αστυνομικούς από διάφορες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όπως Τάξη, Ασφάλεια και Τροχαία.

Αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν περιμετρικά του Πολυτεχνείου. Όταν ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα τοποθετηθούν μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος, ώστε να αποτραπεί η είσοδος ατόμων που δεν σχετίζονται με το πανεπιστήμιο. Διμοιρίες, καθώς και ομάδες ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ, θα αναπτυχθούν επίσης σε δρόμους και σημεία των Εξαρχείων όπου κρίνεται αναγκαίο.

Μέτρα θα ληφθούν και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως και σε άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς και πέριξ της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής.

Drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν διαρκώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, για τον εντοπισμό τυχόν ατόμων που θα επιχειρήσουν να ανέβουν σε ταράτσες. Παράλληλα, εισαγγελείς θα βρίσκονται στο Κέντρο για άμεσες αποφάσεις αν χρειαστεί.

Σε κομβικά σημεία θα αναπτυχθούν υδροβόλα οχήματα της Αστυνομίας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται επί ποδός ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ασφάλειας, οι οποίες θα πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και προληπτικές προσαγωγές.

Τα μέτρα άρχισαν να εφαρμόζονται από σημερα (15/11) και θα κορυφωθούν τη Δευτέρα.

