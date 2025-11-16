Κλείνουν το μεσημέρι της Δευτέρας κεντρικοί σταθμοί του μετρό με εντολή της αστυνομίας λόγω της πορείας του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, στις 14:00 κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό, Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση, ενώ οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν αντίστοιχα τα δρομολόγιά τους και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεταφορές.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί.

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.