Εάν τα νύχια σας είναι αδύναμα, μαλακώνουν εύκολα και σπάνε με το παραμικρό, παρά τις προσπάθειες που έχετε ήδη κάνει, τότε βρίσκεστε στο κατάλληλο άρθρο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ανάμεσα στις συνηθέστερες αιτίες που τα αποδυναμώνουν είναι η κληρονομικότητα, η φτωχή διατροφή, η φυσιολογική φθορά λόγω ηλικίας, αλλά και οι συχνές εφαρμογές gel μανικιούρ ή η χρήση «δυνατών» καθαριστικών χωρίς γάντια.

Τα καλά νέα; Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Το vita.gr πρεοτείνει μερικές στοχευμένες κινήσεις, ώστε τα νύχια να μπορέσουν να ανακτήσουν τη δύναμη και την υγεία τους — δείτε παρακάτω πέντε σημαντικές συμβουλές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά.

Να φοράτε γάντια όταν καθαρίζετε

Ακόμη κι αν τα χέρια σας δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα καθαριστικά που χρησιμοποιείτε, τα σταγονίδιά τους κάθε φορά που ψεκάζετε μια επιφάνεια, μπορεί να μεταφερθούν στα δάχτυλα και τα νύχια σας. Φροντίστε λοιπόν να φοράτε γάντια κάθε φορά που καθαρίζετε το σπίτι σας αλλά και όταν πλένετε τα πιάτα, για να τα προστατεύσετε.

Κάνετε ένα διάλειμμα από τα gel μανικιούρ

Εάν τα νύχια σας είναι αρκετά λεπτά, προσπαθήστε να αποφύγετε τα gel μανικιούρ για ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να εφαρμόζετε συστηματικά μια θεραπεία ενδυνάμωσης νυχιών, που θα βοηθήσει να ξαναγίνουν δυνατά και υγιή.

Ενυδατώστε τα χέρια, τα πετσάκια και τα νύχια σας

Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πετσάκια σας δεν είναι μόνο θέμα αισθητικό. Όπως εξηγούν οι nail experts μπορεί να επηρεάσει και την υγεία των νυχιών σας, καθώς προστατεύουν την “μήτρα” των νυχιών η οποία είναι “υπεύθυνη” για την ανάπτυξή τους. Επομένως, το να τα περιποιείστε με ένα έλαιο καθημερινά, όχι μόνο θα τα κρατήσει υπό έλεγχο αλλά θα βοηθήσει και στην καλή κατάσταση των νυχιών σας.

Πάρτε συμπληρώματα διατροφής

Οι διατροφικές ελλείψεις είναι μία από τις βασικές αιτίες πίσω από τα αδύναμα, μαλακά νύχια. Αν, λοιπόν, η διατροφή σας δεν είναι ισορροπημένη, καλό είναι με την καθοδήγηση του ειδικού να ελέγξετε την κατάσταση του οργανισμού σας και, αν κριθεί απαραίτητο, να τον ενισχύσετε με ένα συμπλήρωμα διατροφής με βιοτίνη καθώς, όπως έχουν δείξει σχετικές έρευνες, ενισχύει την ποιότητα των νυχιών.

Εφαρμόστε base coat

Πριν βάψετε τα νύχια σας, φροντίστε να εφαρμόσετε ένα base coat με συστατικά που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των νυχιών, όπως βιταμίνη Ε και αμινοξέα. Έτσι θα προστατέψετε την επιφάνειά τους από τις χρωστικές ενώ συγχρόνως θα τους προσφέρετε και καλλυντική φροντίδα.