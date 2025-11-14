Ο βασιλιάς Κάρολος πέρασε τα 77α γενέθλιά του στη νότια Ουαλία, πραγματοποιώντας μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις που συνδύαζαν τον εορτασμό με τα βασιλικά του καθήκοντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Royal Family (@theroyalfamily)

Παρά την κακοκαιρία της καταιγίδας Claudia, ο Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, ξεκίνησε την περιοδεία του από το ιστορικό Κάστρο Cyfarthfa στο Merthyr Tydfil, το οποίο γιόρταζε τα 200 χρόνια λειτουργίας του. Εκεί πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή δεξίωση, κατά την οποία ο Βασιλιάς έκοψε μια τούρτα-ρέπλικα του κάστρου, φτιαγμένη ειδικά για την περίσταση. Στη συνέχεια, συνομίλησε με επισκέπτες, πολιτιστικούς εκπροσώπους και μαθητές.

Αργότερα, ο Κάρολος επισκέφθηκε το Taff’s Well, κοντά στο Κάρντιφ, για τα επίσημα εγκαίνια του Ντεπό Μετρό της Νότιας Ουαλίας. Ο 77χρονος μονάρχης κάθισε στη θέση του οδηγού ενός τραμ-τρένου για μια σύντομη διαδρομή και στη συνέχεια συναντήθηκε με το προσωπικό της Transport for Wales, που εργάστηκε στην υλοποίηση του έργου.

Το ταξίδι στη νότια Ουαλία, την ώρα που ο Κάρολος συνεχίζει την τακτική θεραπεία του για τον καρκίνο, θεωρήθηκε ισχυρό μήνυμα της αποφασιστικότητάς του να συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά του.