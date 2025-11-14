Ο Κένεθ Φαρίντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το τέλος του αγώνα, έδειξε on air τον ενθουσιασμό του όταν συνάντησε τον Ρούντι Φερνάντεθ ,τον άνθρωπο που του είχε χαρίσει ένα από τα κορυφαία highlights της καριέρας του.

Ο Manimal θυμήθηκε «τα παλιά» όταν οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στους Ντένβερ Νάγκετς και συγκεκριμένα το 2012, σε μία συνεργασία των 2 που αποτέλεσε highlight και για τους δύο στην καριέρα τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μια φοβερή no-look πάσα του Ρούντι που οδήγησε στο εντυπωσιακό κάρφωμά του «Manimal» σε αιφνιδιασμό.

Από την άλλη, ο Ρούντι μίλησε με ιδιαίτερη εκτίμηση για τον νέο σέντερ του Παναθηναϊκού.

«Ένας τεράστιος παίκτης και εντυπωσιακός άνθρωπος, είναι υπέροχο να τον βλέπω!» έγραψε στο X ο Ισπανός legend.