Στη σοβιετικού τύπου πολυκατοικία της στα ανατολικά προάστια του Κιέβου, η Οξάνα Ζίνκοφσκα-Μπογιάρσκα ζει με καθημερινές διακοπές ρεύματος.

Ο ανελκυστήρας για το διαμέρισμά της στον όγδοο όροφο σταματά συχνά, τα φώτα σβήνουν και μερικές φορές οι αντλίες του κεντρικού συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο παύουν να λειτουργούν.

Η Οξάνα διαθέτει μια μεγάλη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τη λειτουργία συσκευών, η οποία κοστίζει 2.000 ευρώ και έχει περιορισμένη διάρκεια. Ο σύζυγός της, Ιέβγκεν, που είναι δικηγόρος, συχνά δουλεύει με φακό, ενώ η δύο ετών κόρη τους, Κάτια, παίζει στο φως του κεριού.

«Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια τον φόβο όταν παίρνεις το παιδί σου στο καταφύγιο κατά τη διάρκεια των εκρήξεων», λέει η Οξάνα. «Δεν θέλω κανείς να νιώσει κάτι τέτοιο».

Σε ολόκληρη την Ουκρανία, οι οικογένειες προετοιμάζονται για έναν ακόμη πιο δύσκολο χειμώνα, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με το BBC. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, μια εκτεταμένη επίθεση με drones και πυραύλους άφησε μεγάλο μέρος της χώρας χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Οι Ουκρανοί πλέον αντιμετωπίζουν τακτικές διακοπές ρεύματος έως και 16 ώρες την ημέρα.

Οι θερμοκρασίες τον χειμώνα στην Ουκρανία μπορεί να πέσουν έως και στους -20°C. Ένας ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε ότι αναμένονται «οι πιο σκληροί μήνες στην ιστορία της χώρας», καθώς η Ρωσία στοχεύει στην καταστροφή του ενεργειακού συστήματος και των υποδομών της Ουκρανίας.

«Ο στόχος είναι να πλήξουν το εργοστάσιο, το ψωμί που παράγεται και τελικά την οικονομία», λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Στο μέτωπο, τα νέα είναι δυσοίωνα για την Ουκρανία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανατολική πόλη Ποκρόφσκ κινδυνεύει να πέσει στα χέρια των Ρώσων, δίνοντας στην αντίπαλη πλευρά ηθικό και στρατηγικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη βρίσκονται σε παύση, ενώ η Δύση συζητά τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 180 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Οι Ουκρανοί πολίτες, όμως, προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά. Στο στάδιο Dynamo του Κιέβου, οι πλημμυρισμένες από προβολείς εξέδρες φιλοξενούν παιχνίδι ποδοσφαίρου Dynamo Κιέβου – Shakhtar Ντονέτσκ, παρά τον πόλεμο. Ο Ανάτολι Ανάτολιτς, παρουσιαστής και σχολιαστής, σημειώνει: «Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ζούμε. Το να έρθεις στο ποδόσφαιρο είναι πράξη αντίστασης».

Η Οξάνα παραμένει πρακτική: «Μπορούμε να αντέξουμε όσο χρειάζεται για το μέτωπο. Υπάρχουν παιδιά και νέοι στο μέτωπο που υποφέρουν πολύ περισσότερο. Εμείς μπορούμε να κρατηθούμε».

Όπως σημειώνει η Υπουργός Οικονομίας, Γιούλια Σβιρίδενκο: «Ο στόχος της Ρωσίας είναι να ρίξει την Ουκρανία στο σκοτάδι. Ο δικός μας είναι να διατηρήσουμε το φως».

