Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως υπήρξε επαφή ανάμεσα στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Βρετανίας Τζόναθαν Πάουελ και τον Σύμβουλο του Κρεμλίνου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, αλλά ο διάλογος δεν πήγε καλά.

Οι “Financial Times” έγραψαν πως ο Πάουελ προσπάθησε να ανοίξει έναν εφεδρικό δίαυλο προς το Κρεμλίνο, επειδή η Βρετανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της φοβούνται πως η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να παραγκωνίσει τα συμφέροντά τους σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η Βρετανία δεν έδειξε καμία επιθυμία να ακούσει τη θέση της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Υπήρξαν όντως επαφές», είπε ο Πεσκόφ. «Έγινε διάλογος, αλλά δεν συνεχίστηκε».

Δεν είπε πότε έλαβε χώρα η συνομιλία.

«Στη διάρκεια της επαφής υπήρξε πολύ μεγάλη επιθυμία του συνομιλητή να μιλήσει σχετικά με τη θέση των Ευρωπαίων και υπήρξε έλλειψη οποιασδήποτε πρόθεσης ή επιθυμίας να ακούσει τη θέση μας», είπε ο Πεσκόφ.

«Δεδομένου ότι ήταν αδύνατη η ανταλλαγή απόψεων, ο αμοιβαίος διάλογος δεν εξελίχθηκε», είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.