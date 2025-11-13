Η διοίκηση Τραμπ προχωρά σε νέα αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς σύμφωνα με οδηγία του υπουργείου Εξωτερικών, πολίτες ξένων χωρών που επιθυμούν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άρνηση χορήγησης βίζας λόγω της κατάστασης της υγείας τους, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας.

Οι νέοι κανονισμοί, που επεκτείνουν σημαντικά το ισχύον πλαίσιο, περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις αμερικανικές πρεσβείες και τα προξενεία ανά τον κόσμο. Η οδηγία εκδόθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της μετανάστευσης με βάση οικονομικά και υγειονομικά κριτήρια.

Στο έγγραφο αναφέρονται παθήσεις όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και ο καρκίνος, οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν «παροχή φροντίδας κόστους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων». Το σημείωμα τονίζει: «Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την κατάσταση της υγείας του αιτούντος», σύμφωνα με την αποκάλυψη του ιστότοπου KFF Health News, που επιβεβαιώθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η οδηγία ζητά επίσης από τις πρεσβείες να εξετάζουν κατά πόσο τα εξαρτώμενα μέλη των αιτούντων έχουν «αναπηρίες, χρόνιες νόσους ή άλλες ιδιαίτερες ανάγκες και χρειάζονται φροντίδα». Η αξιολόγηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή επιπλέον επιβάρυνσης του αμερικανικού συστήματος υγείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας παγκοσμίως, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις διατροφικές συνήθειες και στη μειωμένη σωματική δραστηριότητα.

Η πολιτική Τραμπ και οι συνέπειες

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει τους ελέγχους για τη νόμιμη είσοδο μεταναστών στη χώρα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ήδη ανακαλέσει δεκάδες χιλιάδες θεωρήσεις εισόδου, μεταξύ άλλων και σε άτομα των οποίων οι απόψεις κρίθηκαν «αντι-αμερικανικές». Η πολιτική αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης να περιορίσει τη μετανάστευση και να ενισχύσει τον έλεγχο των συνόρων.

«Δεν αποτελεί μυστικό για κανέναν πως η διοίκηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Όπως πρόσθεσε, «αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν να εγγυηθούν ότι το μεταναστευτικό μας σύστημα δεν θα αποτελεί βάρος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους».