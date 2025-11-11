Η αγορά των θεραπειών κατά της παχυσαρκίας εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς και επικερδείς τομείς της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι μέχρι το 2030 ο κλάδος θα φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η ζήτηση για φάρμακα που βοηθούν στην απώλεια βάρους αυξάνεται ραγδαία. Ωστόσο, πίσω από τα εργαστήρια και τις κλινικές δοκιμές έχει ξεσπάσει ένας σκληρός δικαστικός και επιχειρηματικός πόλεμος, με πρωταγωνιστές κολοσσούς όπως η Pfizer και η Novo Nordisk.

Η αμερικανική Pfizer, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια ανάπτυξης δικού της φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας, επέλεξε να κινηθεί επιθετικά στον χώρο των εξαγορών. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει τη βιοτεχνολογική Metsera έναντι 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όμως λίγο αργότερα η δανέζικη Novo Nordisk αντέδρασε με υψηλότερη προσφορά, πυροδοτώντας μια νομική και οικονομική σύγκρουση. Η Pfizer αντέδρασε καταθέτοντας αγωγές για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ τελικά κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη συμφωνία, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο υποσχόμενων θεραπειών.

Η κούρσα για την κυριαρχία στον χώρο δεν σταματά εκεί. Οι περισσότερες πολυεθνικές του φαρμάκου επιχειρούν να εξασφαλίσουν θέση στη νέα «χρυσή εποχή» των θεραπειών κατά της παχυσαρκίας. Η Roche απέκτησε την Carmot Therapeutics έναντι 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενσωματώνοντας τρεις νέες δραστικές ουσίες στο ερευνητικό της πρόγραμμα, ενώ συμφώνησε και με τη Zealand Pharma για την ανάπτυξη ενός ακόμη φαρμάκου που στοχεύει στην απώλεια βάρους. Η AstraZeneca, ακολουθώντας την ίδια στρατηγική, σύναψε συνεργασία με την κινεζική Eccogene και αναπτύσσει τα δικά της μόρια, επιδιώκοντας να εισέλθει δυναμικά σε έναν τομέα που υπόσχεται τεράστια έσοδα.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, η αγορά σήμερα κυριαρχείται από δύο εταιρείες: Novo Nordisk και Eli Lilly. Η δανέζικη πολυεθνική προβλέπεται να ξεπεράσει τη Lilly σε πωλήσεις το 2025, χάρη στα φάρμακα Ozempic και Wegovy, βασισμένα στη δραστική ουσία σεμαγλουτίδη. Οι δύο αυτές θεραπείες αναμένεται να αποφέρουν περισσότερα από 34 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την Novo Nordisk τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στον τομέα της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2. Από την πλευρά της, η Lilly συνεχίζει να στηρίζεται στο Mounjaro και το Zepbound, φάρμακα που περιέχουν την τιρζεπατίδη και θα αποφέρουν σχεδόν 27 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο έτος, ενώ αναπτύσσει και νέα από του στόματος θεραπεία με το όνομα orfoglipron, η οποία αναμένεται να λάβει έγκριση εντός του 2026.

Παράλληλα, η Novo Nordisk ερευνά τον συνδυασμό δύο ορμονών, της σεμαγλουτίδης και της καργριλιντίδης, στο νέο φάρμακο CagriSema, που βρίσκεται ήδη στη φάση III των κλινικών δοκιμών. Η εταιρεία επεκτείνει συνεχώς την παρουσία της, εξαγοράζοντας μικρότερες βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις, όπως την Akero Therapeutics και την Inversago Pharma, επενδύοντας δισεκατομμύρια στη μελλοντική κυριαρχία της στον χώρο των μεταβολικών νοσημάτων.

Η Κίνα αναδεικνύεται πλέον σε νέο κέντρο καινοτομίας, με δεκάδες βιοτεχνολογικές εταιρείες να αναπτύσσουν πρωτοποριακές θεραπείες που προσελκύουν διεθνείς επενδυτές. Οι συμφωνίες αδειοδότησης μεταξύ κινεζικών και δυτικών φαρμακοβιομηχανιών έχουν ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, με πάνω από εκατό ενεργές κλινικές δοκιμές για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η παχυσαρκία, που άλλοτε θεωρούνταν κυρίως ζήτημα τρόπου ζωής, έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο στρατηγικό τομέα για τη φαρμακοβιομηχανία. Η μάχη για την αγορά της δεν αφορά μόνο φάρμακα και πατέντες, αλλά και το ποιος θα καθορίσει το μέλλον της μεταβολικής ιατρικής τις επόμενες δεκαετίες.