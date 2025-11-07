Eli Lilly και Novo Nordisk, οι δύο κορυφαίες φαρμακοβιομηχανίες που πρωτοστατούν στην ανάπτυξη θεραπειών κατά της παχυσαρκίας, κατέληξαν σε συμφωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων τους στην αμερικανική αγορά. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής «Most Favoured Nation», η οποία στοχεύει στην εξίσωση του κόστους των φαρμάκων στις ΗΠΑ με εκείνο άλλων ανεπτυγμένων χωρών, όπου οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες.

Συγκεκριμένα, η Lilly και η Nordisk δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων τύπου GLP‑1, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2. Η μείωση θα ισχύσει τόσο για τις πωλήσεις μέσω των κρατικών προγραμμάτων Medicare και Medicaid όσο και για όσους πληρώνουν ιδιωτικά. Σε αντάλλαγμα, οι δύο εταιρείες θα εξαιρεθούν από τους νέους δασμούς που σχεδιάζει να επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση στα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα.

Από τον Ιανουάριο του 2026, οι τιμές των πιο δημοφιλών ενέσιμων θεραπειών –όπως τα Ozempic και Wegovy– θα διαμορφωθούν στα 245 δολάρια (περίπου 212 ευρώ) για τους ασθενείς που συμμετέχουν στα κρατικά προγράμματα. Παράλληλα, μέσω της κρατικής πλατφόρμας TrumpRx, που παρέχει εκπτώσεις σε συνταγογραφούμενα φάρμακα, το μέσο κόστος αναμένεται να πέσει κάτω από τα 350 δολάρια, με προοπτική περαιτέρω μείωσης στο μέλλον.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των Αμερικανών χαμηλότερου εισοδηματικού επιπέδου και των ηλικιωμένων σε θεραπείες που μέχρι σήμερα θεωρούνταν πολυτέλεια. Όπως δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης στο πρακτορείο Reuters, «οι θεραπείες GLP‑1 είναι πλέον ζήτημα ισότητας, πρόσβασης και οικονομικής δικαιοσύνης για τον αμερικανικό λαό».

Αντιδράσεις της αγοράς και επέκταση των συμφωνιών

Πέρα από τη Lilly και τη Nordisk, παρόμοιες συμφωνίες υπέγραψαν και οι Pfizer και AstraZeneca, εξασφαλίζοντας επίσης τριετή εξαίρεση από τους δασμούς για τα προϊόντα τους. Η αγορά αντέδρασε θετικά στην εξέλιξη, με τη μετοχή της Novo Nordisk να ενισχύεται πάνω από 1%, ενώ της Eli Lilly παρέμεινε σταθερή στην έναρξη της συνεδρίασης.

Η νέα φαρμακευτική στρατηγική του προέδρου Τραμπ σηματοδοτεί μια στροφή προς πολιτικές που επιδιώκουν τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η συζήτηση γύρω από το κόστος των βιοφαρμάκων και τη ρύθμιση των τιμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών – και όχι μόνο.