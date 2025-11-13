Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διασφαλίσει ότι οι νεαροί Ουκρανοί άνδρες θα παραμείνουν στην πατρίδα τους για να υπερασπιστούν τη χώρα, αντί να καταφεύγουν στη Γερμανία.

«Σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία σήμερα, ζήτησα από τον Ουκρανό πρόεδρο να διασφαλίσει ότι οι νέοι άνδρες, ιδίως από την Ουκρανία, δεν θα έρχονται στη Γερμανία σε μεγάλους αριθμούς σε αυξανόμενους αριθμούς αλλά ότι θα υπηρετούν τη χώρα τους. Είναι απαραίτητοι εκεί», δήλωσε ο Μερτς την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters.

Τα σχόλια του καγκελάριου έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στη Γερμανία ιδίως στους συντηρητικούς κύκλους ότι η δημόσια υποστήριξη για την Ουκρανία θα μπορούσε να εξασθενήσει εάν φανεί πως νεαροί άνδρες αποφεύγουν τη στρατιωτική θητεία μεταβαίνοντας στη Δύση.

Μετά τη χαλάρωση των κανόνων εξόδου από την Ουκρανία το καλοκαίρι, ο αριθμός των ανδρών ηλικίας 18 έως 22 ετών που εισέρχονταν στη Γερμανία αυξήθηκε από μόλις 19 την εβδομάδα στα μέσα Αυγούστου σε 1.400 έως 1.800 την εβδομάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών που επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης.

Η Γερμανία έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022 και παραμένει ο μεγαλύτερος δωρητής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μάρκους Σέντερ, πρωθυπουργός της Βαυαρίας και πολιτικός σύμμαχος του Μερτς, πρότεινε την επιβολή περιορισμών στην ευρωπαϊκή Οδηγία Προσωρινής Προστασίας, εάν το Κίεβο δεν περιορίσει οικειοθελώς τις αφίξεις. Η οδηγία παρέχει στους Ουκρανούς αυτόματο καθεστώς προστασίας εντός της ΕΕ.

Η συζήτηση έχει και εσωτερική πολιτική διάσταση: τα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού ανησυχούν ότι η αυξανόμενη παρουσία νεαρών Ουκρανών ανδρών στη Γερμανία μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής εκμετάλλευσης από το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο ήδη επικρίνει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς το Κίεβο και ζητά τον τερματισμό των κοινωνικών επιδομάτων στους Ουκρανούς πρόσφυγες.

Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής υπηρεσίας απασχόλησης, περίπου 490.000 Ουκρανοί πολίτες σε ηλικία εργασίας λαμβάνουν επιδόματα μακροχρόνιας ανεργίας στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Μερτς, υπό πίεση να μειώσει τις κοινωνικές δαπάνες, επεξεργάζεται νομοσχέδιο που θα περιορίζει το δικαίωμα σε αυτά τα επιδόματα και θα ενθαρρύνει την απασχόληση.

«Στη Γερμανία, οι παροχές για αυτούς τους πρόσφυγες θα είναι τέτοιες ώστε τα κίνητρα για εργασία να είναι μεγαλύτερα από τα κίνητρα στο σύστημα μεταφορών», δήλωσε ο Μερτς.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε επίσης τον Γερμανό καγκελάριο σχετικά με τις έρευνες για διαφθορά εναντίον μελών της κυβέρνησής του, τα οποία έχουν στο μεταξύ παραιτηθεί, «δεσμευόμενος για πλήρη διαφάνεια, μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε ανεξάρτητες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς και περαιτέρω άμεσα μέτρα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του ουκρανικού λαού, των Ευρωπαίων εταίρων και των διεθνών δωρητών», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της καγκελαρίας.

Τέλος, ο Ουκραμός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε ακόμη τον Φρίντριχ Μερτς για την υποστήριξη της Γερμανίας, ιδίως για την αντιαεροπορική άμυνα και την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν «να συνεχίσουν τις προσπάθειες για εκεχειρία και διαρκή ειρήνη σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους και τους διατλαντικούς εταίρους» και η Γερμανία, μαζί με τους δυτικούς εταίρους της «να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα προκειμένου η Ρωσία να ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις». Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη συνέχιση των εργασιών για μια πιο αποτελεσματική χρήση των «παγωμένων» κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, διευκρινίζει η καγκελαρία.

Με πληροφορίες από Politico, ΑΠΕ-ΜΠΕ