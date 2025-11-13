Η Verizon, ο αμερικανικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών, σχεδιάζει να προχωρήσει στην κατάργηση περίπου 15.000 θέσεων εργασίας, εν μέσω του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί στον κλάδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ).

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το νέο κύμα περικοπών θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ομίλου και αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι θα απολυθούν.

Η εταιρεία δεν προχώρησε σε κανένα σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο στον ιστότοπο της SEC, της εποπτικής αρχής του Χρηματιστηρίου, η Verizon απασχολούσε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 περίπου 99.600 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων το 88% στις ΗΠΑ.

Η Verizon, ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη χώρα, επιδιώκει να μειώσει το λειτουργικό της κόστος, καθώς αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Το τελευταίο διάστημα, η εταιρεία έχει χάσει σημαντικό αριθμό συνδρομητών, οι οποίοι στράφηκαν σε ανταγωνιστές όπως οι AT&T και T-Mobile.