Ο φετινός χειμώνας προμηνύεται ως ο πιο επικίνδυνος του πολέμου για την Ουκρανία τουλάχιστον από τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, όταν οι ρωσικές θωρακισμένες φάλαγγες πλησίαζαν το Κίεβο, εκτιμά το Politico, σε ανάλυσή του που δημοσιεύεται λίγο πριν την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Κυριακή, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τότε, η γενναία ουκρανική αντίσταση, οι 2.000 αντιαρματικοί πύραυλοι που είχε προμηθεύσει η Βρετανία λίγες εβδομάδες πριν από την εισβολή και η ρωσική τακτική ανικανότητα έσωσαν τη χώρα μαζί με την προκλητική άρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δεχθεί την αμερικανική προσφορά εκκένωσης.

Σήμερα, όμως, η Ουκρανία αντιμετωπίζει έναν νέο κρίσιμο χειμώνα έναν χειμώνα. Η μοίρα της χώρας δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά της χέρια: πολλά θα εξαρτηθούν από τους Δυτικούς συμμάχους καθώς το Κίεβο καλείται να αντεπεξέλθει σε τρεις τεράστιες προκλήσεις.

Χρηματοδοτική κρίση και πολιτικά εμπόδια στην ΕΕ

Η πρώτη πρόκληση αφορά τα οικονομικά. Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, η Ουκρανία κινδυνεύει να ξεμείνει από μετρητά τον Φεβρουάριο, εάν το Βέλγιο δεν άρει το μπλοκάρισμα ενός φιλόδοξου σχεδίου για την έκδοση «δανείου επανορθώσεων» ύψους 140 δισ. ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει τη χρήση ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που τηρούνται σε αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η πρόταση προβλέπει την ανταλλαγή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου AAA, με τα έσοδα να κατευθύνονται στην Ουκρανία. Η αποπληρωμή θα γίνει μόνο αν η Μόσχα συμφωνήσει να καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις.

Ωστόσο, το αδιέξοδο στις Βρυξέλλες παραμένει. Η βελγική κυβέρνηση ανησυχεί για νομικές προσφυγές και ρωσικά αντίποινα, ενώ η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω όταν ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ανακοίνωσε ότι θα αντιταχθεί επίσης στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη του Κιέβου.

Χωρίς αυτό το δάνειο, η ΕΕ θα δυσκολευτεί να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας, ειδικά μετά τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ εμφανίζονται απρόθυμα να δανειστούν από τις αγορές για να καλύψουν το κενό, ενώ κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις απορρίπτουν την προοπτική επιπλέον τόκων.

Η αβεβαιότητα αυτή εντείνεται από την πολιτική αναταραχή στο Κίεβο και τις νέες καταγγελίες για διαφθορά. Ένας πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του Ζελένσκι εγκατέλειψε τη χώρα, καθώς ερευνητές απήγγειλαν κατηγορίες σε αυτόν και έξι άλλους για παράνομο σχέδιο ελέγχου κρατικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και η Energoatom, ο κρατικός φορέας πυρηνικής ενέργειας.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται συμβάσεις του υπουργείου Άμυνας για διογκωμένες προμήθειες.

«Όλα αυτά είναι σε πολύ κακή χρονική στιγμή, ακριβώς τη στιγμή που οι Βρυξέλλες πρέπει να αποφασίσουν για περισσότερη χρηματοδότηση προς το Κίεβο», δήλωσε στο Politico ξένος σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης. «Αυτό προκαλεί τεράστια προβλήματα στους Ουκρανούς όσον αφορά την προσπάθειά τους να πείσουν τους Δυτικούς συμμάχους να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση. Και αποτελεί πυρομαχικό για όσους βρίσκονται στο πλήθος της MAGA και για εκείνους στην Κεντρική Ευρώπη, για παράδειγμα τους Ούγγρους, για να πουν: “Γιατί το κάνουμε αυτό;”».

Ένας πρώην Ουκρανός αξιωματούχος εκτιμά πως η δυτική υποστήριξη δεν θα διακοπεί πλήρως, καθώς η Ουκρανία είναι «πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι Βρυξέλλες «θα εκφράσουν πολύ έντονα τη δυσαρέσκειά τους στο παρασκήνιο και θα συνδέσουν πιο στενά τη μελλοντική χρηματοδότηση με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις».

Πίεση στο πεδίο της μάχης – Το μέτωπο του Ποκρόβσκ

Στο στρατιωτικό μέτωπο, η Ουκρανία βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις απειλούν να καταλάβουν την πόλη Ποκρόφσκ έναν κρίσιμο κόμβο μεταφορών και εφοδιασμού, όπου οι μάχες μαίνονται για περισσότερο από έναν χρόνο.

Η απώλεια του Ποκρόφσκ θα σήμαινε μια νέα φάση στη μάχη για το Ντονέτσκ, δίνοντας στους Ρώσους τη δυνατότητα να πλησιάσουν τις στρατηγικές πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ.

Η βουλευτής Μαριάνα Μπεζούχλα, γνωστή επικριτής του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγού Αλεξάντρ Σύρσκι, δήλωσε:

«Οι Ρώσοι απέσπασαν την προσοχή των στρατηγών μας με μια σημαντική ανακάλυψη στη Ντομπροπιλία και στη συνέχεια τη χρησιμοποίησαν για να κάνουν μια ανακάλυψη στο Ποκρόφσκ».

Η Μπεζούχλα και άλλοι αναλυτές κατηγορούν την ουκρανική διοίκηση για τακτικά λάθη, όπως την εκτροπή ενισχύσεων την κρίσιμη στιγμή.

Η μάχη ανέδειξε και τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού: σε ορισμένα τμήματα της πρώτης γραμμής, οι Ρώσοι υπερτερούν αριθμητικά έως και 10 προς 1. Αν και τα drones έχουν περιορίσει τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού σε ανοιχτές περιοχές, στις αστικές μάχες –όπως στο Ποκρόφσκ– η υπεροχή αυτή γίνεται καθοριστική.

«Παρά τον ηρωισμό και τον εκσυγχρονισμό πολλών στις Ένοπλες Δυνάμεις, το σύστημα λήψης αποφάσεων του ουκρανικού στρατού απλώς δεν μπορεί να συμβαδίσει και κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει ορίσει ο εχθρός», υπογράμμισε η Μπεζούχλα.

Ενεργειακός πόλεμος

Η τρίτη και ίσως πιο οδυνηρή πρόκληση είναι ο ενεργειακός πόλεμος.

Τους προηγούμενους χειμώνες, η Ουκρανία κατάφερε με επιμονή και τεχνική ευρηματικότητα– να διατηρεί τα φώτα αναμμένα παρά τις ρωσικές επιθέσεις στο ηλεκτρικό της δίκτυο. Φέτος, όμως, η κατάσταση προμηνύεται πολύ πιο δύσκολη.

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί σε ένταση και στόχους, πλήττοντας όχι μόνο τις ηλεκτρικές υποδομές αλλά και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, από τις οποίες εξαρτάται το 60% των νοικοκυριών για θέρμανση.

Το Bloomberg μετέδωσε ότι έως και το 60% της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας φυσικού αερίου είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μετά από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στις περιοχές Πολτάβα και Χάρκοβο. Αν και οι αρχές υποστήριξαν ότι αποκαταστάθηκε περίπου το ήμισυ της ζημιάς, νέες επιδρομές κατέστρεψαν εκ νέου κρίσιμες υποδομές.

Ο πρόεδρος της κρατικής Naftogaz, Σεργκίι Κορέτσκιι, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «τρομοκρατικές πράξεις». Μέσα σε μία εβδομάδα του Οκτωβρίου, τρεις ρωσικές επιθέσεις έπληξαν εγκαταστάσεις εξόρυξης φυσικού αερίου στις περιοχές Χάρκοβο, Σούμι και Τσερνιχίβ.

Η πρώην υπουργός Ενέργειας Όλγα Μποχουσλάβετς προειδοποίησε:«Είναι ήδη σαφές ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι πολύ πιο δύσκολος από όλους τους προηγούμενους».

Πηγή:Politico