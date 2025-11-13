Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία προκειμένου να εξετάσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και ένα ενδεχόμενο νέο πρόγραμμα δανεισμού. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Ταμείου, Τζούλι Κόζακ, βασική προτεραιότητα παραμένει η συνέχιση των προσπαθειών κατά της διαφθοράς σε μια χώρα που εξακολουθεί να πλήττεται από τον πόλεμο.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο, ανακοίνωσε τη διενέργεια ελέγχων σε όλες τις κρατικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ενεργειακού τομέα. Η απόφαση ελήφθη μετά τη δημοσιοποίηση φερόμενου σκανδάλου διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων, που οδήγησε στην παραίτηση δύο υπουργών.

Οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς γνωστοποίησαν ότι συνέλαβαν πέντε άτομα και ταυτοποίησαν δύο ακόμη που παραμένουν ασύλληπτα. Οι ύποπτοι φέρονται να εμπλέκονται σε σχέδιο ελέγχου των προμηθειών της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Energoatom και άλλων δημόσιων επιχειρήσεων.

Η Κόζακ επισήμανε ότι η αποστολή του ΔΝΤ θα επικεντρωθεί στις πολιτικές που διασφαλίζουν τη μακροοικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας και τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της διακυβέρνησης, την αύξηση των εγχώριων εσόδων και την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Λέμε εδώ και καιρό ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ισχυρή αρχιτεκτονική κατά της διαφθοράς για να ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού, να διαφυλάξει τους δημόσιους πόρους, να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και να προσελκύσει επενδύσεις», τόνισε η Κόζακ, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες αυτές αποτελούν κεντρική απαίτηση για τους διεθνείς δωρητές της χώρας.