Σχεδόν τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως υπέφεραν από διαταραχές κεφαλαλγίας το 2023, σύμφωνα με διεθνή μελέτη που κατατάσσει την ασθένεια στην έκτη θέση μεταξύ των κυριότερων αιτιών απώλειας υγείας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME) και το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας, και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Neurology.

Η μελέτη εξετάζει την απώλεια υγείας που προκαλούν η ημικρανία, η κεφαλαλγία τύπου τάσης και η κεφαλαλγία λόγω υπερβολικής χρήσης φαρμάκων, για την περίοδο 1990-2023. Η απώλεια αποτυπώνεται σε χρόνια ζωής με αναπηρία (YLD), τα οποία δείχνουν τον χρόνο που οι άνθρωποι ζουν με προβλήματα υγείας που περιορίζουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Οι γυναίκες εμφανίζουν υπερδιπλάσιες απώλειες υγείας από κεφαλαλγίες σε σχέση με τους άνδρες, περνώντας μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους με συμπτώματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η ημικρανία ευθύνεται για σχεδόν το 90% των ετών YLD που σχετίζονται με διαταραχές κεφαλαλγίας, παρότι η κεφαλαλγία τύπου τάσης είναι σχεδόν διπλάσια σε συχνότητα. Τα υψηλότερα ποσοστά αναπηρίας από ημικρανία εντοπίζονται στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ενώ ακολουθούν περιοχές υψηλού εισοδήματος, όπως η Ευρώπη και η βόρεια Αμερική.

Περισσότερο από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου φορτίου κεφαλαλγίας συνδέεται με υπερβολική χρήση παυσίπονων, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ορθής ιατρικής παρακολούθησης και της ενημέρωσης των ασθενών.

Η συχνότητα και η επιβάρυνση από τις κεφαλαλγίες παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από το 1990, γεγονός που δείχνει ότι οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και η εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση φαρμάκων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη μείωση του παγκόσμιου φορτίου των διαταραχών κεφαλαλγίας.