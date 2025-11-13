Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διαδικασίες πληρωμών ευρωπαϊκών πόρων, στο πλαίσιο της συζήτησης για τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την επιζωοτία της ευλογιάς. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε πεδίο ανταλλαγής βαριών κατηγοριών μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, με αιχμές για διαφθορά, κομματικές εξαρτήσεις και εσωκομματικές ισορροπίες.

Αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις καταγγελίες

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης έκανε λόγο για «σκοτεινά κέντρα υποβολής δηλώσεων» που λειτουργούσαν ως κόμβοι παρανομίας, συνδέοντας την υπόθεση με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με καταγγελία που έχει κατατεθεί στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα από αυτά τα κέντρα εδρεύει στην Ορεστιάδα και ερευνάται από την ελληνική δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απομακρύνει το εμπλεκόμενο στέλεχος από κάθε θέση ευθύνης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος απάντησε κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να «ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα». Επισήμανε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συμψηφίσει δικές της ευθύνες, ενώ έκανε λόγο για δικογραφία που αφορά στελέχη της ΝΔ με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. «Η κυβέρνηση αυτή κυνηγιέται από τη δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον κ. Λαζαρίδη να επισημαίνει ότι «μαθήματα δημοκρατίας δεν μπορεί να απευθύνονται» στη ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κ. Γερουλάνος αντέτεινε ότι η ΝΔ «ξεφτιλίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία» με την επιστολική ψήφο. Τόνισε δε ότι το κόμμα του θα αντιμετωπίσει τυχόν εμπλεκόμενα στελέχη με τον ίδιο τρόπο που ζητά να αντιμετωπιστούν και της κυβέρνησης.

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πολιτικό βούρκο», ζητώντας εξηγήσεις για το πώς πρώην στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε αποπεμφθεί, υπηρετεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Επέκρινε τον κ. Λαζαρίδη για «θράσος» και για προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών.

Απαντώντας, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι «πρόβλημα δημοκρατίας έχουν κόμματα που αλλάζουν τον εκλεγμένο αρχηγό τους σε μπουζουξίδικο», προκαλώντας νέα ένταση στην αίθουσα. Ο κ. Γιαννούλης ανταπάντησε λέγοντας ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε ευαισθησία για το μέλλον του τόπου».

Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας ειρωνικά ότι «δεν μας έχει μείνει στομάχι από τα γέλια» όταν ακούει πως η ΝΔ αντέδρασε «έγκαιρα και αποτελεσματικά». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «τα σκάνδαλα σκάνε το ένα μετά το άλλο» και πως ο πρωθυπουργός «φεύγει από τα χωράφια ενώ ο κόσμος κλαίει».

Παρέμβαση ΚΚΕ και Νέας Αριστεράς

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «προϊόν του σάπιου συστήματος» και της πολιτικής της ΕΕ, τονίζοντας ότι «όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν ευθύνη». Επισήμανε ότι ο Οργανισμός «ήταν εξαρχής ένα άδειο κουφάρι» πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν σχέσεις διαπλοκής.

Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έδιωξε τους ανθρώπους που επιχείρησαν να κάνουν ελέγχους» και ότι «στήριξε τις απάτες». Τόνισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση και ζήτησε απαντήσεις για το πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.