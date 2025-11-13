Απούσα από το πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» ήταν το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου η Ανθή Βούλγαρη. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ταλαιπωρείται από έντονη κόπωση, αποτέλεσμα του απαιτητικού της προγράμματος και της καθημερινότητας με το μωρό της. Ο συμπαρουσιαστής της, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, εξήγησε με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές τον λόγο της απουσίας της, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του για γρήγορη ανάρρωση.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Τι είπε για τη σημερινή απουσία της Ανθής Βούλγαρη

«Όπως βλέπετε, μοναξιές έχω σήμερα. Η κυρία Βούλγαρη δεν είναι στα καλά της και το λέω με την έννοια ότι είχε μία μικρή αδιαθεσία και καλύτερα να μείνει στο σπίτι», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής.

Ενώ, λίγο αργότερα, ο δημοσιογράφος στέλνοντας τα «περαστικά» του στην Ανθή Βούλγαρη τόνισε: «Όταν ξυπνάς καθημερινά στις 4 η ώρα, ο οργανισμός καταπονείται. Όταν έχεις όλη μέρα το παιδί και ξυπνάς καθημερινά στις 4 το πρωί, καταπονείσαι», υπογραμμίζοντας την πίεση που δημιουργεί ο απαιτητικός συνδυασμός πρωινής ενημέρωσης και οικογενειακών υποχρεώσεων.