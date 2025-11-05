Σε δεύτερη μοίρα πέρασε ο Στέφανος Κασσελάκης στο πλατό του Mega, με την Ανθή Βούλγαρη να κυνηγάει τη σκυλίτσα του Φάρλεϊ, που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Συγκεκριμένα, την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας», ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος τον διέκοψε, ρωτώντας αν έφερε μαζί και τη σκυλίτσα του, την οποία ήθελε να δει από κοντά η συμπαρουσιάστρια του.

Εκείνος απάντησε θετικά και τότε το τετράποδο ζωάκι μπήκε στο πλατό, κλέβοντας τις εντυπώσεις και φυσικά αιχμαλωτίζοντας την καρδιά της Ανθής Βούλγαρη, η οποία την κυνηγούσε για να παίξουν.