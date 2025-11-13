Το πρωί της Πέμπτης, η εικόνα στη Μαρίνα Ζέας θύμιζε σκηνή από ταινία καταστροφής. Τέσσερα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στην Ακτή Θεμιστοκλέους τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς, πριν τελικά βυθιστούν στη θάλασσα. Ο κίνδυνος διαρροής καυσίμων παραμένει υπαρκτός, με τις Aρχές να λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης.

Βίντεο ντοκουμέντο των «ΝΕΩΝ»

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν – σύμφωνα με πληροφορίες – φωτιά εκδηλώθηκε σε ξύλινο ιστιοφόρο που πραγματοποιούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα. Το σκάφος ήταν δεμένο στη μαρίνα, όμως οι φλόγες εξαπλώθηκαν αστραπιαία σε τρία παρακείμενα πολυτελή γιοτ, τα οποία καταστράφηκαν ολοκληρωτικά.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού. Η φωτιά παρέμεινε εκτός ελέγχου για αρκετές ώρες, ενώ η κατάσβεση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πυκνών καπνών και των υψηλών θερμοκρασιών. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε έπειτα από περισσότερες από πέντε ώρες.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των δυνάμεων, και τα τέσσερα σκάφη βυθίστηκαν αφού πρώτα είχαν καταστραφεί ολοσχερώς. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το Λιμενικό απέκλεισε έγκαιρα την περιοχή και απομάκρυνε τους παρευρισκόμενους.

Για την αποτροπή ρύπανσης, συνεργεία τοποθέτησαν ειδικό πλέγμα περιμετρικά στο σημείο βύθισης, ώστε να περιοριστεί η διαρροή καυσίμων και υλικών στη θάλασσα.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στελέχη του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

