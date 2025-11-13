Πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα σκάφη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί βύθιση τριών εξ αυτών.

Στο σημείο η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη σε ένα από τα σκάφη ενώ στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται στελέχη του λιμενικού και επιχειρούν πυροσβεστικό πλοιάριο με ρυμουλκό, καθώς και οκτώ οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε γρήγορα και στα υπόλοιπα τρία. Η πυροσβεστική ερευνά το περιστατικό. Τα 4 σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, στελέχη του λιμενικού επιχειρούν πυροσβεστικό πλοιάριο με ρυμουλκό για τον περιορισμό της φωτιάς.