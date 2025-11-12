Ο Τζέφρι Έπσταϊν ισχυρίστηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πέρασε ώρες» με ένα από τα θύματά του, σε emails που διέρρευσαν από τους Δημοκρατικούς.

Ένα από τα email αφορά την άμεση αλληλογραφία μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο Έπσταϊν έγραψε τον Απρίλιο του 2011 την Μάξγουελ:

«Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν γαύγισε είναι ο Τραμπ… [Το θύμα] πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του. Δεν έχει αναφερθεί ποτέ».

Η Μάξγουελ απάντησε: «Το έχω σκεφτεί αυτό…».

Μια ανταλλαγή email που δημοσιεύθηκε επίσης πρόσφατα από τους Δημοκρατικούς είναι η υποτιθέμενη αλληλογραφία μεταξύ του Έπσταϊν και του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος έχει γράψει τέσσερα βιβλία για τον Τραμπ και έχει πάρει συνέντευξη από τον Έπσταϊν.

«Άκουσα ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του με εσένα – είτε στον αέρα είτε σε συνέντευξη τύπου μετά», φέρεται να λέει ο Γουλφ σε ένα email προς τον Έπσταϊν με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015, έξι μήνες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του 2016.

Ο Έπσταϊν απάντησε στον Γουλφ: «Αν επρόκειτο να ετοιμάσουμε μια απάντηση για αυτόν, ποια νομίζεις ότι θα έπρεπε να είναι;»

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να τον αφήσεις να κρεμαστεί», έγραψε ο Γουλφ την επόμενη μέρα. «Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει ένα πολύτιμο πλεονέκτημα σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και πολιτικής. Μπορείς να τον κρεμάσεις με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα σου αποφέρει θετικά οφέλη ή, αν φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει, μπορείς να τον σώσεις, δημιουργώντας ένα χρέος. Φυσικά, είναι πιθανό, όταν ρωτηθεί, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που έχει υποστεί άδικη μεταχείριση και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα απαγορευτεί σε ένα καθεστώς Τραμπ».

Εκείνη την εποχή, ο Έπσταϊν είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή του για σεξουαλικά αδικήματα στη Φλόριντα, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τους εισαγγελείς.

Σε ένα email του 2019, ο Επσταϊν αρνείται τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ ότι τον είχε εξορίσει από το Mar-a-Lago, το κτήμα του Τραμπ στη Φλόριντα.

«Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να παραιτηθώ, ποτέ δεν ήμουν μέλος», είπε ο Επστάιν στον Γουλφ. «Φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει», πρόσθεσε, σε μια προφανή αναφορά στην πρώην σύντροφο του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει τώρα ποινή 20 ετών για διακίνηση κοριτσιών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι είχε διαμάχη με τον Έπσταϊν αφού αυτός «έκλεψε» νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στο σπα του beach club Mar-a-Lago.

Πηγή: BBC