Η επίθεση

«Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν; Ζητήσατε από την Αστυνομία να καλύψει τον Άντριου;».

Πολίτης επιτίθεται λεκτικά στον βασιλιά Κάρολο για τη συμμετοχή του πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο Έπστιν, την ώρα που ο Βρετανός μονάρχης χαιρετά κόσμο έξω από καθεδρικό ναό του Λονδίνου.

Πολίτες λένε στον άνδρα να σταματήσει, εκείνος όμως επιμένει:

«Τι πιστεύετε; Θα πρέπει οι βουλευτές να μπορούν να συζητούν δημόσια με μέλη της βασιλικής οικογένειας στη Βουλή;».

Λίγες μέρες μετά την αφαίρεση όλων των βασιλικών τίτλων του, ο πρίγκιπας Άντριου και η σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον ετοιμάζονται να φύγουν από τη βασιλική έπαυλη Royal Lodge στην οποία ζούσαν για πάνω από 20 χρόνια.

Ο Άντριου δεν σκοπεύει να φύγει από την έπαυλη με «άδεια χέρια», λένε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ζήτησε ως αντάλλαγμα δύο σπίτια. Το Frogmore Cottage που του είχε προσφέρει ο βασιλιάς πριν από δύο χρόνια και το Adelaide Cottage για τη σύζυγό του Σάρα».

Η εμπλοκή στην υπόθεση Έπστιν

Την ίδια ώρα, «λάδι στη φωτιά» ρίχνουν βρετανικά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Άντριου είχε φιλοξενήσει τον Τζέφρι Έπσταϊν, την Γκιλέιν Μάξγουελ και τον Χάρβεϊ Γουάινστιν στο κάστρο του Ουίδσορ με αφορμή τα γενέθλια της κόρης του.

«Σε φωτογραφία φαίνονται όλοι στα γενέθλια στην έπαυλη, το 2006. Αυτό συνέβη μόλις δύο μήνες αφότου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Έπσταϊν για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη», μεταδίδει το BBC.

Σε συνέντευξή του το 2019, όταν ρωτήθηκε γιατί κάλεσε τον Έπσταϊν στο πάρτι, ο Άντριου απάντησε:

«Όταν τυπώθηκε η πρόσκληση, σίγουρα δεν γνώριζα τι συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν το γνώριζα μέχρι που τα μέσα ενημέρωσης το ανέφεραν, επειδή (ο Έπσταϊν) δεν είπε ποτέ τίποτα».

Ο Έπσταϊν συνελήφθη στην Φλόριντα 8 ημέρες μετά τη βασιλική δεξίωση.