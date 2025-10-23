Αποκαλυπτικές είναι οι ιστορίες που έρχονται στο φως μέσα από το βιβλίο του βιογράφου του πρίγκιπα Άντριου, με τίτλο «Η άνοδος και η πτώση του Οίκου της Υόρκης».

Λίγες μόλις ημέρες αφότου ο πρώην δούκας αποποιήθηκε όλους τους βασιλικούς του τίτλους, λόγω της εμπλοκής του στο πολύκροτο σκάνδαλο του Τζέφρι έπσταιν, ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο ο πρίγκιπας φέρεται να προσέγγιζε γυναίκες.

Σύμφωνα με τον βιογράφο, ο πρίγκιπας Άντριου είχε δημιουργήσει ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που κανόνιζαν για λογαριασμό του ερωτικά ραντεβού με νεαρές γυναίκες, επιλέγοντας πάντα έναν συγκεκριμένο τύπο: Ξανθές μπαλαρίνες.

«Δεν γνώριζε πως ήταν πόρνες», υποστηρίζει ο Λόουνι, περιγράφοντας πως ο πρίγκιπας έβλεπε μια ελκυστική μπαλαρίνα στο Βασιλικό Μπαλέτο και έστελνε τους σωματοφύλακές του να την προσκαλέσουν για συνάντηση – πολλές φορές στο ξενοδοχείο του.

Το προσωπικό του ζητούσε, μάλιστα, να παρευρίσκονται ελκυστικές γυναίκες σε εκδηλώσεις και δεξιώσεις που διοργάνωνε.

Ο 65χρονος πρίγκιπας Άντριου παραιτήθηκε από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο μετά την έντονη κατακραυγή για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο δισεκατομμυριούχο Τζέφρι Έπσταιν και τη συνεργό του Γκισλέν Μάξγουελ.

Πηγή: Page Six