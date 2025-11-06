Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε επίσημα από τον αδελφό του, Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, τόσο τον τίτλο του πρίγκιπα όσο και το προνόμιο χρήσης του ύφους His Royal Highness (HRH).

Η απόφαση, που είχε ανακοινωθεί δραματικά πριν από μία εβδομάδα, επικυρώθηκε με επίσημο έγγραφο Letters Patent υπό τη Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου. Το έγγραφο δημοσιεύθηκε στην The Gazette, το επίσημο δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου, από το Γραφείο του Στέμματος.

Στην καταχώριση, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, αναφέρεται: «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ, με Letters Patent υπό τη Μεγάλη Σφραγίδα του Βασιλείου ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2025, κηρύσσει ότι ο Andrew Mountbatten Windsor δεν θα δικαιούται πλέον να φέρει ή να απολαμβάνει το ύφος, τον τίτλο ή το προνόμιο του “Royal Highness” και την τιμητική ιδιότητα του “Prince”.»

Η απόφαση του Καρόλου να απομακρύνει τον Άντριου από τη μοναρχία και να του αφαιρέσει το δικαίωμα του πρίγκιπα, καθώς και το δουκάτο του, ελήφθη μετά την αυξανόμενη κατακραυγή για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο χρηματοδότη παιδεραστίας Τζέφρι Έπσταϊν.