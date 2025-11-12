Απεργία στις 5 Δεκεμβρίου προκήρυξε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), με βασικό αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Με αφορμή την κινητοποίηση, η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.) εξέδωσε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας τη θέση της για το ζήτημα.

Σύμφωνα με την ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ., η υπογραφή συλλογικής σύμβασης αποτελεί αυτονόητο και θετικό βήμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα ισχύει για όλους τους επαγγελματίες του χώρου και δεν θα εφαρμόζεται επιλεκτικά, αφήνοντας ορισμένα θέατρα εκτός ρύθμισης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η απεργία του ΣΕΗ «απευθύνεται αποκλειστικά στα θέατρα και τις παραγωγές που λειτουργούν από εταιρείες του ελεύθερου θεάτρου, μέλη των ενώσεων ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. και Π.Ε.Θ.».

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι «η ισονομία και η συνέπεια οφείλουν να αποτελούν θεμελιώδεις αρχές για κάθε κλάδο», επισημαίνοντας την ανάγκη για καθολική εφαρμογή των ίδιων κανόνων συνεργασίας.

Η θέση της Ένωσης Θεατρικών Παραγωγών

Η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. δηλώνει ότι δεν έχει ποτέ αρνηθεί τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αντίθετα, θεωρεί πως η θεσμοθέτηση σταθερών όρων συνεργασίας, αξιοπρεπών αμοιβών και πληρωμένων προβών είναι προς όφελος όλων – παραγωγών, ηθοποιών και του ίδιου του θεάτρου.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι μια τέτοια σύμβαση οφείλει να εφαρμόζεται καθολικά. Δεν μπορεί, όπως αναφέρει, να ισχύει μόνο για ορισμένα θέατρα του ελεύθερου χώρου, ενώ άλλες παραγωγές, που πραγματοποιούνται μέσω αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και συχνά επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, να εξαιρούνται.

Η Ένωση υπενθυμίζει ότι έχει στο παρελθόν υπογράψει σχετική συμφωνία, η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε επειδή δεν υπεγράφη από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για τον λόγο αυτό, η ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ. απορρίπτει τις κατηγορίες ότι αντιτίθεται στις συλλογικές συμβάσεις ή στον διάλογο.

Οι βασικές θέσεις της ΕΝ.ΘΕ.ΠΑ.

Στηρίζει τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Θεωρεί αυτονόητο ότι οι πρόβες πρέπει να είναι πληρωμένες.

Ζητά οι κανόνες και οι συμφωνίες να ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.