Περισσότερες από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν τη Δευτέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στην εργασία τους, λόγω της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής παράλυσης, ότι θα χάσουν τους μισθούς που δικαιούνται μετά τη λήξη της κρίσης.

Παρά τη φαινομενική πρόοδο προς τον τερματισμό του shutdown έπειτα από συμφωνία στη Γερουσία, η παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους συνεχίζεται για πάνω από 40 ημέρες, χωρίς προηγούμενο. Πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι, ανάμεσά τους και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, παραμένουν απλήρωτοι.

Ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητήσουν από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν ή να μειώσουν πτήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά δυστυχήματα. Η κατάσταση έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και αναστάτωση στα αεροδρόμια.

«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά τώρα», έγραψε ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο Truth Social, προσθέτοντας ότι όσοι δεν το πράξουν θα υποστούν «μεγάλες παρακρατήσεις» μισθών. Παράλληλα, υποσχέθηκε «μπόνους 10.000 δολαρίων» σε όσους συνέχισαν να εργάζονται απλήρωτοι, χαρακτηρίζοντάς τους «πατριώτες».

Σε ερώτηση του Fox News σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης των επιδομάτων, ο Τραμπ απάντησε πως αυτό «δεν έχει σημασία», τονίζοντας ότι θα βρει τα χρήματα «από οπουδήποτε».

Αντιδράσεις από τους ελεγκτές

Το συνδικαλιστικό όργανο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (NATCA) αντέτεινε ότι «η μεγάλη πλειονότητα» των μελών του συνεχίζει να εργάζεται, παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η ένωση κάλεσε εκ νέου τους κοινοβουλευτικούς να τερματίσουν το shutdown.

«Παρατράβηξε», δήλωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου Νικ Ντάνιελς, υπογραμμίζοντας πως οι εργαζόμενοι «δεν θα έπρεπε ποτέ να μετατρέπονται σε πιόνια πολιτικού παιγνιδιού». Προειδοποίησε για το ανθρώπινο κόστος της κρίσης, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια των πτήσεων τίθεται καθημερινά σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Πλέον επί 41 ημέρες οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πλήττονται από οικονομική επισφάλεια που προκαλεί στρες και απόγνωση», τόνισε ο Ντάνιελς. Πολλοί, όπως είπε, δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες, ενώ κάποιοι αναγκάζονται να κάνουν δεύτερες δουλειές, γεγονός που αυξάνει την κόπωσή τους.

Χάος στα αεροδρόμια

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ζήτησε την ακύρωση πτήσεων ώστε να μειωθεί ο φόρτος των ελεγκτών, που εργάζονται «έξι ημέρες την εβδομάδα, 10 ώρες την ημέρα», σύμφωνα με το NATCA. Εκτός από τις 2.000 ακυρώσεις, περισσότερες από 7.000 πτήσεις σημείωσαν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Στο αεροδρόμιο του Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, οι επιβάτες δεν κατηγορούσαν τους ελεγκτές για το χάος. «Είναι ντροπή για τούτη τη χώρα πως οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται. Θεωρώ πως είναι άγιοι που συνέχισαν να δουλεύουν τόσες μέρες απλήρωτοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνταξιούχος Γουίλ Άστον-Ρις.

Η φοιτήτρια Αντζελίν Μάθιους, που προσπαθούσε να επιστρέψει στη Λουιζιάνα, εκτίμησε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν δίκιο να αντιστέκονται στη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο. «Όλο αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο, αλλά δεν είναι για το τίποτα. Ας ελπίζουμε ότι θα προκύψει κάτι θετικό», σημείωσε.

Στο Μαϊάμι, ο Γουίλ Ρόουζις εξέφρασε την ελπίδα του πως το πολιτικό αδιέξοδο οδεύει προς λύση, καθώς η πίεση στους εργαζόμενους και στους επιβάτες αυξάνεται μέρα με τη μέρα.