Από τη μαύρη λίστα του FBI έως το Οβάλ Γραφείο: ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες τον Άχμαντ αλ Σάρα, σε μια επίσκεψη που χαρακτηρίστηκε ιστορική, καθώς κανένας αρχηγός του συριακού κράτους δεν είχε προηγουμένως επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση, που σηματοδότησε την πλήρη πολιτική αποκατάσταση του πρώην τζιχαντιστή, συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση ότι η Συρία θα ενταχθεί στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ, με στόχο την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

«Μου αρέσει», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προσθέτοντας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχει η Συρία». Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι ο Άχμαντ αλ Σάρα «είχε σκληρό παρελθόν» και υπογράμμισε πως «αν δεν έχεις σκληρό παρελθόν, δεν έχεις καμιά πιθανότητα επιτυχίας».

Ο Τραμπ είχε ήδη εκφράσει τη συμπάθειά του προς τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, του οποίου η ισλαμιστική συμμαχία ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο επισφράγισε τη νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Δαμασκού.

Η Συρία θα αποτελέσει «το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες», δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην εξάλειψη των τελευταίων πυρήνων της οργάνωσης και στον περιορισμό των ροών ξένων μαχητών.

Παύση κυρώσεων και διπλωματικές κινήσεις

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε νέα εξάμηνη παύση των κυρώσεων βάσει του νόμου Caesar, εν αναμονή της οριστικής άρσης τους από το Κογκρέσο. Ο νόμος του 2019 είχε επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς κατά του καθεστώτος Άσαντ, αποκλείοντας τη Συρία από το διεθνές τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να επαναλειτουργήσει την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός «στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία». Παράλληλα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση αμερικανικής στρατιωτικής βάσης κοντά στη Δαμασκό για την παρακολούθηση των εξελίξεων στη συριακοϊσραηλινή μεθόριο.

Από «τρομοκράτης» σε συνομιλητής

Μόλις μία ημέρα πριν από την επίσκεψη, η Ουάσιγκτον είχε αφαιρέσει τον Άχμαντ αλ Σάρα από τη λίστα των καταζητούμενων «τρομοκρατών». Από το 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2024, το FBI προσέφερε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με τη σύλληψή του, ως ηγέτη του πρώην συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ).

Μετά από αμερικανική πρωτοβουλία, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ήρε επίσης τις κυρώσεις εις βάρος του. Ο Σάρα, επιχειρώντας να αποτινάξει το παρελθόν του, έχει πολλαπλασιάσει τις επαφές με δυτικές και περιφερειακές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες παραμένουν τυπικά σε εμπόλεμη κατάσταση.

Νέα γεωπολιτική ισορροπία

Ο Σύρος ηγέτης έχει δηλώσει ότι θα «επαναπροσδιορίσει» τις σχέσεις με τη Ρωσία, τον πρώην βασικό σύμμαχο της Δαμασκού, ενώ είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να εντάξει τη Συρία σε ένα νέο περιφερειακό πλαίσιο υπό αμερικανική και σαουδαραβική επιρροή.

«Ο Τραμπ έφερε τον Σάρα στον Λευκό Οίκο για να δείξει πως δεν είναι πλέον τρομοκράτης, αλλά πραγματιστής ηγέτης», σχολίασε ο αναλυτής Νικ Χέρας. Ο αμερικανός πρόεδρος, μέσω Truth Social, υπογράμμισε πως «το να έχουμε σταθερή και ευημερούσα Συρία είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες της περιοχής».

Τον Μάιο, ο Τραμπ είχε πιέσει τη Δαμασκό να συμμετάσχει στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τη διαδικασία που οδήγησε το 2020 αρκετά αραβικά κράτη να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Ο Σάρα ωστόσο δήλωσε στο Fox News ότι δεν προτίθεται να ξεκινήσει άμεσα απευθείας διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Νετανιάχου.