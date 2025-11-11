Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συμμετείχε στην Ουάσινγκτον σε τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, και της Συρίας, Άσαντ Χασάν αλ Σεϊμπανί.

Η παρουσία του Τούρκου υπουργού και οι επαφές του στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τη συνάντηση του προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στην τριμερή συμμετείχαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, ο οποίος είναι και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία. Αργότερα στη συνάντηση προστέθηκε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Φιντάν ανέφερε ότι κατέθεσε τις απόψεις του «ειδικά στα προβληματικά σημεία της νότιας και βόρειας Συρίας και σε άλλα μέρη», καθώς και σχετικά με την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας. Επισήμανε πως ήταν σημαντικό ότι συζητήθηκε η κατάσταση στη Σουέιντα, στον Νότο, αλλά και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που ελέγχεται από τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται πλέον τον κίνδυνο διαμελισμού της Συρίας. «Εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν με προσοχή, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει πρόβλημα που θα απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα ολόκληρης της χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι τρεις πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Κούρδων, η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση των SDF στον συριακό στρατό.

Συζητήσεις για το Παλαιστινιακό και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Φιντάν ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να εξετάσει διεξοδικά με την αμερικανική πλευρά «πολλά θέματα του φακέλου της Παλαιστίνης, για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο Στιβ Γουίτκοφ». Είπε επίσης ότι πραγματοποίησε ξεχωριστή συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Μπάρακ, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς ζητήματα που αφορούν το Παλαιστινιακό, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που σχετίζονται με την εκεχειρία στη Γάζα.

«Εμείς, ως Τουρκία, φυσικά θεωρούμε ως πρώτη προτεραιότητά μας την εφαρμογή όλων των σταδίων του ειρηνευτικού σχεδίου προς όφελος όλων, τον τερματισμό της γενοκτονίας και την έναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας», σημείωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τόνισε ότι η Τουρκία επιδιώκει να αντικατοπτρίζονται οι εμπειρίες και οι ανησυχίες της, έχοντας ήδη καταθέσει σχετικές προτάσεις.

Ο Φιντάν πρόσθεσε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ ασχολείται επίσης με τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον οποίο πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση, με έμφαση στις δυνατότητες τερματισμού της σύγκρουσης στο παρόν στάδιο.