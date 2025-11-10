Από πλαϊνή πόρτα και χωρίς τις τυμπανοκρουσίες που συνήθως συνοδεύουν τις επισκέψεις ηγετών χωρών, εισήλθε στον Λευκό Οίκο ο Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Ο κάποτε «ειδικά χαρακτηρισμένος παγκόσμιος τρομοκράτης» είναι ο πρόεδρος που βγάζει τη Συρία από δεκαετίες διεθνούς απομόνωσης.

Μετά τη συνάντηση, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αίρεται η συντριπτική πλειονότητα των κυρώσεων για τη Συρία.

Εξαιρούνται μόνο κάποιες που αφορούν τις σχέσεις της Δαμασκού με το Ιράν και τη Ρωσία.

Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Η προηγούμενη είχε γίνει στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τα σχέδια για άρση των κυρώσεων εις βάρος της Συρίας.

Λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος» στη Συρία. «Νομίζω ότι (ο Αλ-Σάρα) κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι μια σκληρή γειτονιά και είναι σκληρός άνθρωπος, αλλά τα πήγα πολύ καλά μαζί του», είπε ο Τραμπ.

Αν και ακόμη δεν υπάρχει ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο για το τι συζητήθηκε, βασικό ζήτημα της ατζέντας αναμενόταν να είναι η ασφάλεια.

Για μια Συρία «χωρίς πόλεμο»

Το βράδυ της Κυριακής, ο Σύρος πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπράιαν Μαστ.

The Syrian president Ahmed Al-Sharaa leaving the White House after a lengthy meeting with President Trump. pic.twitter.com/l9nb40BFXP — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) November 10, 2025

Ο Μαστ εξέδωσε δήλωση στην οποία είπε ότι συζήτησαν με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα «μια Συρία χωρίς πόλεμο».

«Είχαμε μια μακρά και σοβαρή συζήτηση για το πώς να οικοδομήσουμε ένα μέλλον για τον λαό της Συρίας χωρίς πόλεμο, ISIS και εξτρεμισμό», είπε ο Μαστ. «Τον ρώτησα ευθέως: «Γιατί δεν είμαστε πλέον εχθροί;»», αποκάλυψε.

Και ο Αλ-Σάρα απάντησε ότι επιθυμεί να «απελευθερωθεί από το παρελθόν και να έχει μια ευγενή επιδίωξη για τον λαό του και τη χώρα του και να είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Ιστορική συνάντηση

Ο Άχμαντ Αλ-Σάρα, 43 ετών, ανέλαβε την εξουσία στη Συρία, αφού οι ισλαμιστές μαχητές του εξαπέλυσαν μια αστραπιαία επίθεση και πέτυχαν την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Έκτοτε η Συρία έχει κινηθεί πιο κοντά σε χώρες όπως η Τουρκία, οι ΗΠΑ, αλλά και αυτές του Περσικού Κόλπου.