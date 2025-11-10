Η σημερινή επίσκεψη του Σύρου Προέδρου Άχμεντ Αλ Σαρά στο Λευκό Οίκο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή χρονιά για τον πρώην αντάρτη, που έγινε ηγέτης της χώρας του, ανατρέποντας τον επί μακρόν Πρόεδρο Άσαντ και την προσπάθειά του να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση, όπως σχολιάζει το Reuters.

Ο Τραμπ πρόκειται να υποδεχτεί τον Αλ Σαρά στην πρώτη επίσκεψη Σύρου Προέδρου στο Λευκό Οίκο, έξι μήνες μετά την πρώτη συνάντηση των δύο στη Σαουδική Αραβία και μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον ότι το πρώην μέλος της Aλ Κάιντα δεν θεωρείται πλέον «Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης».

Ο 42χρονος Αλ Σαρά ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο χρόνο, αφού οι μαχητές του πραγματοποίησαν επίθεση από τον θύλακά τους στη βορειοδυτική Συρία, και λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Δεκεμβρίου, ανέτρεψε τον επί μακρόν Πρόεδρο της χώρας Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Η μετάλλαξη της Συρίας έκτοτε συντελείται ραγδαία και η χώρα απομακρύνεται από τους παραδοσιακούς συμμάχους της επί Άσαντ–το Ιράν και τη Ρωσία–προς την Τουρκία, τις χώρες του Κόλπου και την Ουάσινγκτον.

Το θέμα της ασφάλειας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης στην Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ διαμεσολαβούν στις συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ για την πιθανή επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας και, όπως μετέδωσε το Reuters, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν στρατιώτες στην αεροπορική βάση της Δαμασκού.

Επίσης η Συρία πρόκειται να ενταχθεί σε μια υπό τις ΗΠΑ συμμαχία για την αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους, που ενδεχομένως να ανακοινωθεί επισήμως, κατά τη σημερινή συνάντηση στο Λευκό Οίκο.

«Κάνει πολύ καλή δουλειά»

Λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι “έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος” σχετικά με τη Συρία.

«Νομίζω ότι (ο Αλ Σαρά) κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι μια ζόρικη γειτονιά κι αυτός είναι ζόρικος τύπος, αλλά τα πήγα πολύ καλά μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ.

Μετά τη συνάντηση των δύο στο Ριάντ, τον Μάιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει όλες τις κυρώσεις εις βάρος της Συρίας.

Αλλά οι πιο επαχθείς κυρώσεις, γνωστές ως «Κυρώσεις Σίζαρ», απαιτούν για την άρση τους απόφαση του Κογκρέσου.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν δημοσίως υποστηρίξει την άρση τους πριν από το τέλος του 2025, αλλά ειδικοί λένε ότι το shutdown, που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, πιθανόν να επηρεάσει αυτό το χρονικό πλαίσιο.

Ο Aλ Σαρά αναμένεται να επιδιώξει πολύ δυναμικά την άρση τους, κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις επενδύσεις της Συρίας παγκοσμίως, μιας χώρας, που έχει υποστεί πολλές καταστροφές σε 14 χρόνια πολέμου και που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα χρειαστούν περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμησή της.

Ο κοινωνικός ιστός της Συρίας δοκιμάστηκε πρόσφατα. Νέα κύματα θρησκευτικής βίας άφησαν πίσω τους περισσότερους από 2.500 νεκρούς μετά την πτώση του Άσαντ, βαθαίνοντας τις πληγές από τον εμφύλιο πόλεμο και έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα του νέου Προέδρου να είναι ο ηγέτης για όλους τους Σύρους.

«Από καταζητούμενος τρομοκράτης σε εταίρο των ΗΠΑ»

Η μεταστροφή του ίδιου του Αλ Σαρά είναι εξίσου εντυπωσιακή με εκείνη της χώρας του. Εντάχθηκε στην Αλ Κάιντα στο Ιράκ περίπου την περίοδο της υπό τις ΗΠΑ αμερικανικής εισβολής το 2003 και πέρασε χρόνια σε αμερικανική φυλακή εκεί, προτού επιστρέψει στη Συρία και ηγηθεί του αντάρτικου κατά του Άσαντ.

Το 2013 οι ΗΠΑ απέδωσαν τον χαρακτηρισμό του τρομοκράτη στον αλ Σαρά –που τότε ονομάζοταν Αμπού Μοχάμαντ Αλ-Γκολάνι– για τις διασυνδέσεις του με την Αλ Κάιντα.

Διέκοψε τις σχέσεις με την οργάνωση το 2016 και εδραίωσε την επιρροή του στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας.

Οι ΗΠΑ ήραν την επικήρυξη 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Αλ Σαρά και μόλις την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αφαίρεσε το όνομά του και εκείνο του Υπουργού Εσωτερικών του, του Ανάς Χατάμπ, από τον κατάλογο κυρώσεων για άτομα και ομάδες που έχουν δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος (IS) και την Αλ Κάιντα.

Έπειτα από την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, η Βρετανία και οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις εις βάρος τους.

«Η επίσκεψη του Αλ Σαρά στην Ουάσινγκτον είναι χαρακτηριστική της δραματικής αλλαγής, που βρίσκεται υπό εξέλιξη, όπου η Συρία μετατράπηκε από ιρανική σατραπεία σε μέλος της υπό τις ΗΠΑ ομάδας και ο ίδιος ο Αλ Σαρά μετατράπηκε από καταζητούμενος τρομοκράτης σε εταίρο στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Φιράς Μακσάντ, Διευθυντής του Τμήματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στον «Ομιλο Ευρασίας», που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

«Πολλά μπορούν ακόμη να πάνε στραβά σε αυτό το αναδυόμενο πείραμα και παραμένουν στη χώρα σοβαρές ανησυχίες για τα ατομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αλλά η πρώτη επίσκεψη Σύρου Προέδρου στην Ουάσινγκτον είναι μια στιγμή ελπίδας ότι η Συρία βρίσκεται στον σωστό δρόμο», κατέληξε.