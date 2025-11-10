Η συνάντηση του Σύρου προέδρου Άχμεντ Αλ-Σάρα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σηματοδοτεί το αποκορύφωμα μιας σημαντικής χρονιάς για τον νέο Σύρο ηγέτη, ο οποίος ανέτρεψε τον προηγούμενο αυταρχικό πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και από τότε περιοδεύει διεθνώς με στόχο να τερματίσει τη διεθνή απομόνωση της Συρίας.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Σύρου προέδρου στον Λευκό Οίκο, έξι μήνες μετά την πρώτη συνάντηση Τραμπ–Αλ-Σάρα στη Σαουδική Αραβία και λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι το πρώην μέλος της Αλ Κάιντα δεν θεωρείται πλέον «Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης».

Κατά τη συνάντηση, αναμένεται να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα, όπως η πιθανή ένταξη της Συρίας στον διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους. Αυτό θα επιτρέψει στη Δαμασκό να συνεργαστεί στενότερα με τις αμερικανικές δυνάμεις, αν και ήδη ο νέος συριακός στρατός και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό κουρδική ηγεσία έχουν πολεμήσει την οργάνωση.

Παράλληλα, ο Άλ-Σάρα επιδιώκει την πλήρη κατάργηση του Νόμου «Caesar», που επιβάλλει εκτεταμένες κυρώσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς Άσαντ και τις δυνάμεις ασφαλείας του. Το Συριακό Υπουργείο Πληροφοριών τόνισε ότι ο πρόεδρος θα «τονίσει τη σημασία της άρσης των οικονομικών κυρώσεων, ιδίως του Νόμου Caesar, ώστε να καταστεί δυνατή η οικονομική ανάκαμψη και η ανάπτυξη των επενδύσεων στη Συρία», ενώ θα «επαναβεβαιώσει τη δέσμευση της Συρίας να συνεχίσει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια».

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να άρει τις κυρώσεις εις βάρος του Άλ-Σάρα, που συνδέονταν με τον προηγούμενο ρόλο του ως επικεφαλής της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS). Το ψήφισμα, που προωθήθηκε από τις ΗΠΑ και ήρε επίσης τις κυρώσεις κατά του Συριακού υπουργού Εσωτερικών Άνας Χατάμπ, εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ, ενώ η Κίνα απείχε.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS ) είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τον ΟΗΕ το 2014. Η απόφαση για άρση των κυρώσεων που περιλάμβανε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις ακολουθεί προηγούμενες κινήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να ανακαλέσουν τον χαρακτηρισμό της HTS ως απαγορευμένης οργάνωσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

«Η επίσκεψη του Αλ Σαρά στην Ουάσιγκτον είναι χαρακτηριστική της δραματικής αλλαγής, που βρίσκεται υπό εξέλιξη, όπου η Συρία μετατράπηκε από ιρανική σατραπεία σε μέλος της υπό τις ΗΠΑ ομάδας και ο ίδιος ο Αλ Σαρά μετατράπηκε από καταζητούμενος τρομοκράτης σε εταίρο στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Φιράς Μακσάντ, Διευθυντής του Τμήματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στον «Ομιλο Ευρασίας», που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

«Πολλά μπορούν ακόμη να πάνε στραβά σε αυτό το αναδυόμενο πείραμα και παραμένουν στη χώρα σοβαρές ανησυχίες για τα ατομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αλλά η πρώτη επίσκεψη Σύρου Προέδρου στην Ουάσιγκτον είναι μια στιγμή ελπίδας ότι η Συρία βρίσκεται στον σωστό δρόμο», κατέληξε.