Ο μεταβατικός Πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία, θα ζητήσει από τη Μόσχα να παραδώσει στη χώρα του τον ανατραπέντα ηγέτη της Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος της νέας συριακής κυβέρνησης.

Ο de facto ηγέτης της Συρίας έφτασε στη Μόσχα για να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

«Ο Πρόεδρος Σάρεχ θα ζητήσει από τον Ρώσο Πρόεδρο να παραδώσει όλους αυτούς, που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και βρίσκονται στη Ρωσία, πρωτίστως τον Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε ο Σύρος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην αναφερθεί το όνομά του.

Ο Σάρεχ, γνωστός κι ως «Τζολάνι», ανέτρεψε τον «Οφθαλμίατρο» (παρατσούκλι του Μπασάρ αλ Άσαντ) τον Δεκέμβριο του 2024, όντας επικεφαλής συνασπισμού ισλαμιστών, ο οποίος διέφυγε στη Ρωσία, που αποτελούσε έναν εκ των βασικών συμμάχων του καθεστώτος του.

Ο Σύρος Πρόεδρος συνοδεύεται στην επίσκεψή του στη Ρωσία κυρίως από τον Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του, καθώς κι από στρατιωτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους.