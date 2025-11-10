Η Συρία απέτρεψε δύο χωριστές συνωμοσίες του Ισλαμικού Κράτους για τη δολοφονία του Προέδρου Άχμεντ Αλ Σαρά, σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους, οι οποίοι έδωσαν μια προσωπική διάσταση στα σχέδια του Σύρου ηγέτη να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό κατά της μαχητικής ισλαμιστικής οργάνωσης, την οποία και ο ίδιος επί χρόνια πολεμούσε.

Οι πηγές, μια υψηλόβαθμη πηγή στις Συριακές Δυνάμεις Ασφαλείας και ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην Μέση Ανατολή, δήλωσαν πως οι συνωμοσίες κατά της ζωής του Σαρά αποτράπηκαν τους λίγους τελευταίους μήνες και υπογραμμίζουν την άμεση απειλή, που αντιμετωπίζει, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την εξουσία του σε μια χώρα κατεστραμμένη από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Οι πηγές είπαν ότι, σε μία περίπτωση, η συνωμοσία του Ισλαμικού Κράτους επικεντρώθηκε γύρω από μια επίσημη εκδήλωση με τη συμμετοχή του Σαρά, η οποία είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, αρνούμενες να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες εξαιτίας του ευαίσθητου χαρακτήρα της υπόθεσης.

Το Υπουργείο Ενημέρωσης της Συρίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι αναφερόμενες συνωμοσίες ήρθαν στο φως, καθώς η Συρία ετοιμάζεται να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ παγκόσμιο συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδεχθεί σήμερα τον Σαρά για μια ιστορική συνάντηση στο Λευκό Οίκο, την πρώτη, που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Σύρος αρχηγός κράτους.

Ο Σύρος Πρόεδρος, ο οποίος ήρθε στην εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού η ισλαμιστική ανταρτική δύναμη, της οποίας ηγείτο, ανέτρεψε τον Πρόεδρο Άσαντ, επιδιώκει να προωθήσει μια εικόνα μετριοπαθούς ηγέτη. Ελπίζει ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ θα ξεκλειδώσει διεθνή υποστήριξη για τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση και ανοικοδόμηση της Συρίας.

Η ένταξη στο συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους καταδεικνύει τη στροφή της Συρίας μετά την πτώση του Άσαντ, από σημαντικός σύμμαχος της Ρωσίας και του Ιράν προς στενότερες σχέσεις με τη Δύση και το αραβικό στρατόπεδο.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας εξαπέλυσε πανεθνική εκστρατεία, με στόχο πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη χώρα, συλλαμβάνοντας περισσότερους από 70 υπόπτους, σύμφωνα με Μέσα Ενημέρωσης της κυβέρνησης.

Η υψηλόβαθμη πηγή στις Συριακές Δυνάμεις Ασφαλείας είπε ότι οι Αρχές ενήργησαν βάσει πληροφοριών, που ανέφεραν ότι η οργάνωση σχεδίαζε επιχειρήσεις εναντίον της κυβέρνησης και συριακών μειονοτικών ομάδων.

Η εκστρατεία αυτή ήταν επίσης ένα μήνυμα ότι οι Υπηρεσίες Πληροφοριών της Συρίας έχουν διεισδύσει βαθιά στην οργάνωση και ότι η ένταξη της χώρας στον συνασπισμό θα παράσχει μείζον πλεονέκτημα στις παγκόσμιες επιχειρήσεις εναντίον των μαχητικών ισλαμιστών.

Πριν πάρει την εξουσία στη Συρία, ο Σαρά ηγούνταν της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ (HTS), μιας ισλαμιστικής ανταρτικής οργάνωσης, που ήταν παλαιότερα θυγατρική της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Ο Σαρά διέκοψε τους δεσμούς αυτούς το 2016 και διεξήγαγε αιματηρές μάχες εναντίον του Ισλαμικού Κράτους για περισσότερο από μια δεκαετία, με εκστρατεία συλλήψεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των πυρήνων της στο προπύργιο της HTS στην Ιντλίμπ.