Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στη Συρία να ανοίξει εκ νέου την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον, σε μια κίνηση που συμπίπτει με την επίσκεψη του μεταβατικού σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα και τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, «οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία». Ο ίδιος αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας