Το βρετανικό δίκτυο BBC βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρή κρίση μετά την αποκάλυψη ότι το ντοκιμαντέρ «Panorama» μοντάρισε αποσπάσματα ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή στο BBC μέσω των δικηγόρων του, θέτοντας προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, ώρα 5 μ.μ. EST (12:00 ώρα Ελλάδας), για την πλήρη και δίκαιη ανάκληση του ντοκιμαντέρ.

Στην επιστολή, οι νομικοί του επισημαίνουν ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, «ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία διατηρεί ρητά και δεν παραιτείται από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομικής δράσης για αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων».

Νωρίτερα ο πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τη συγγνώμη του BBC για το μοντάζ στην ομιλία του και απείλησε με νομικές ενέργειες, όπως επιβεβαίωσε το βρετανικό δίκτυο, το οποίο ανακοίνωσε ότι έχει λάβει την επιστολή και θα απαντήσει «εν ευθέτω χρόνω».

Η αποκάλυψη προέκυψε από έρευνα της Telegraph, η οποία φέρνει στο φως ότι το ντοκιμαντέρ του BBC «Panorama», που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024, λίγες ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές, φαίνεται να έχει μοντάρει βίντεο από ομιλία του Τραμπ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο κανάλι. Σύμφωνα με το εσωτερικό υπόμνημα 19 σελίδων που διέρρευσε, η εκπομπή «παραπλάνησε πλήρως» το κοινό.

Το επίμαχο μονταρισμένο βίντεο:

Στο ντοκιμαντέρ, που διερευνούσε τον ρόλο του Τραμπ στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτώλιο, ενώθηκαν δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του. Συγκεκριμένα, η εκπομπή έδειξε τον Τραμπ να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα πάει μαζί τους στο Καπιτώλιο «για να πολεμήσουμε κολασμένα», παραλείποντας όμως την ενότητα όπου δήλωνε ότι θα πορευόταν μαζί τους «για να ακουστούν οι φωνές σας ειρηνικά και πατριωτικά». Τα δύο αυτά τμήματα της ομιλίας είχαν διαφορά σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.

Το περιστατικό προκάλεσε πάνω από 500 καταγγελίες τηλεθεατών, αλλά και έντονη κριτική από την Ουάσιγκτον, ενώ η εκπρόσωπος του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, έκανε λόγο για «εσκεμμένη παραπληροφόρηση» και «100% ψευδείς ειδήσεις». Από την πλευρά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολάιν Λέβιτ εμφανίστηκε να πανηγυρίζει την Κυριακή μετά από αυτή την εξέλιξη κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη παραπληροφόρηση» και «100% ψευδείς ειδήσεις».

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «λάθος κρίσης»: «Αποδεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο μονταρίστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση μιας άμεσης πρόσκλησης για βίαιες ενέργειες (στο Καπιτώλιο). Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτή τη λάθος κρίση», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού.

Ο πρώην επικεφαλής του Radio 4 Μαρκ Ντάμαζερ, υποστήριξε ότι ο Ντέιβι υπήρξε «εξαιρετικός Γενικός Διευθυντής» και τόνισε ότι είναι «απόλυτα λάθος» να υποστηρίζεται ότι το BBC είναι «συστημικά προκατειλημμένο».

Ο Σερ Κρεγκ Όλιβερ, πρώην στέλεχος ειδήσεων του BBC, δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι τα προβλήματα στην εταιρεία «έχουν σημασία», προσθέτοντας ότι «το BBC είναι ένας τεράστιος θεσμός με τεράστιο αντίκτυπο στη βρετανική ζωή».

«Αυτό που πιστεύω ότι πήγε στραβά εδώ, είναι στην πραγματικότητα θέμα διακυβέρνησης του ιδρύματος», είπε ο Σερ Κρεγκ.

«Ζούμε σε έναν ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να επιτεθούν στο BBC και αυτό που έχουμε δει είναι στην πραγματικότητα ένα κενό που έχει δημιουργηθεί».

«Είναι προφανές εδώ και μέρες ότι το BBC έπρεπε να αναλάβει δράση, να εξηγήσει, να ζητήσει συγγνώμη, να προχωρήσει παρακάτω».

«Και αυτό που έχουμε δει είναι η διοίκηση του BBC να λέει, “θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τη Δευτέρα θα το αφήσουμε αυτό για μέρες. Θα επιτρέψουμε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτίθεται στο ίδρυμα και εμείς δεν πρόκειται να το υπερασπιστούμε σωστά”».

Οι δηλώσεις του Νάιζτελ Φάρατζ και της κυβέρνησης

Η δήλωση αποχώρησης του Ντέιβι, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή το βράδυ, αναγνώρισε ότι «έγιναν λάθη και ως Γενικός Διευθυντής πρέπει να αναλάβω την ευθύνη». Πρόσθεσε ότι η απόφαση να αποχωρήσει από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό έπειτα από 20 χρόνια υπηρεσίας – συμπεριλαμβανομένων πέντε στην ανώτερη θέση του – ήταν «απολύτως δική μου απόφαση».

«Εργάζομαι με το διοικητικό συμβούλιο για να ορίσω τα ακριβή χρονοδιαγράμματα, ώστε να επιτραπεί η ομαλή μετάβαση τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Ντέιβι.

Η Τέρνες, η ανώτερη ειδησεογραφική διευθύντρια του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, αναφέρθηκε ευθέως στη διαμάχη για τον Τραμπ στη δική της δήλωση, τονίζοντας ότι η «συνεχιζόμενη διαμάχη» γύρω από το επεισόδιο του Panorama είχε «φτάσει σε σημείο που προκαλούσε ζημιά στο BBC φορέα που αγαπώ».

«Ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του ειδησεογραφικού τμήματος του BBC, η ευθύνη βαραίνει εμένα και πήρα την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου στον Γενικό Διευθυντή χθες το βράδυ», πρόσθεσε.

Οι αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου της χώρας στις χθεσινές παραιτήσεις ευθυγραμμίστηκε σε μεγάλο βαθμό με την «κομματική γραμμή».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλεόυ Κιρ Στάρμερ εξέφρασε επίσης τη στήριξή του στο BBC, με τον εκπρόσωπό του να δηλώνει ότι δεν θεωρεί τον οργανισμό «θεσμικά προκατειλημμένο».

Η Κέμι Μπάντενοχ, ηγέτιδα των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης, χαιρέτισε τις αποχωρήσεις, παράλληλα όμως επιτέθηκε σε «σειρά σοβαρών αποτυχιών που είναι πολύ βαθύτερες» και ζήτησε περαιτέρω έλεγχο της κάλυψης της σύγκρουσης στη Γάζα.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, σύμμαχος του Τραμπ, του οποίου το λαϊκιστικό δεξιό Reform UK προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις στη Βρετανία, δήλωσε: «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του BBC».

«Αν δεν γίνει σωστά, θα υπάρξει τεράστιος αριθμός ανθρώπων που θα αρνούνται να πληρώσουν το τέλος άδειας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εισφορά που πληρώνουν οι περισσότεροι Βρετανοί για τη χρηματοδότηση του φορέα.

H Yυπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δεν είχε ζητήσει παραίτηση του Ντέιβι, ωστόσο είχε αναφερθεί σε σειρά ζητημάτων όπου ανέμενε βελτιώσεις. Υπογράμμισε ότι είχαν διατυπωθεί «σειρά από πολύ σοβαρές κατηγορίες» εναντίον του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, όπως για «συστημική προκατάληψη στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται δύσκολα ζητήματα στο BBC».

Σε δήλωση μετά την παραίτηση του Ντέιβι, η Νάντι δεσμεύτηκε να υποστηρίξει το διοικητικό συμβούλιο του BBC το ανώτατο διοικητικό του όργανο – στη διαχείριση της μετάβασης σε νέα ηγεσία και πρόσθεσε: «Τώρα περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη για αξιόπιστες ειδήσεις και υψηλής ποιότητας προγράμματα είναι απαραίτητη για τη δημοκρατική και πολιτιστική μας ζωή και τη θέση μας στον κόσμο».

Ο Εντ Ντέιβι, ηγέτης των κεντρώων Φιλελεύθερων Δημοκρατών ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο BBC και έχει διαμαρτυρηθεί, υποστηρίζοντας ότι δίνει υπερβολικό χρόνο στα δεξιά κόμματα κάλεσε το ειδησεογραφικό δίκτυο να «γυρίσει σελίδα, να ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη και να μην ενδώσει σε άτομα όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ που θέλουν να την καταστρέψουν».

Τέλος, το σκάνδαλο που προέκυψε φέρνει το βρετανικό δίκτυο BBC αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του, θέτοντας σε αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη του κοινού. Η συζήτηση για το μέλλον της δημόσιας χρηματοδότησης του οργανισμού εντείνει την πίεση ενώ η αντίδραση που προκάλεσε το λάθος του ντοκιμαντέρ «Panorama» αναδεικνύει την πρόκληση για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας σε μια εποχή έντονης παραπληροφόρησης και πολιτικής πόλωσης.

Με πηροφορίες από BBC, Daily Mail