Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (11/11) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου υπέκυψε στα τραύματά του τρίχρονο αγοράκι, που νωρίτερα το μεσημέρι είχε τραυματιστεί σοβαρά πέφτοντας από μάντρα ύψους περίπου 2 μέτρων την ώρα που έπαιζε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, με τη συνδρομή της Αστυνομίας. Δυστυχώς παρά τη μεγάλη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, το άτυχο αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.