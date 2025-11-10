Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στην Ισπανία, με την καταγγελία ότι γονείς «πούλησαν» την 14χρονη κόρη τους για να παντρευτεί παρά τη θέλησή της, έναντι 5.000 ευρώ και πέντε μπουκαλιών ουίσκι. Το δικαστήριο της Τουντέλα στη Ναβάρα αποφάσισε να αρχειοθετήσει προσωρινά την υπόθεση, έπειτα από την κατάθεση της ίδιας της ανήλικης, η οποία αρνήθηκε τα γεγονότα.

Η έφηβη, που είχε τεθεί υπό την επιμέλεια των κοινωνικών υπηρεσιών της Καταλονίας (DGAIA), κατέθεσε ενώπιον του δικαστή της Κορέγια ότι δεν εξαναγκάστηκε σε γάμο ούτε σε επαιτεία. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη φερόμενη «τελετή γάμου» ως «μια απλή γιορτή». Μετά την κατάθεσή της, άρθηκαν τα μέτρα προστασίας και η νεαρή επέστρεψε στην οικογένειά της στη Ναβάρα.

Από την καταγγελία στη σύλληψη

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Ιανουάριο, όταν οι γονείς της 14χρονης, μέλη ρομά κοινότητας, φέρεται να την αντάλλαξαν με οικογένεια από τη Γεϊδα της Καταλονίας, προκειμένου να παντρευτεί τον 21χρονο γιο τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συμφωνία «έκλεισε» έναντι χρηματικού ποσού και ειδών διατροφής, ενώ η κοπέλα μεταφέρθηκε στην Καταλονία, όπου τελούσε υπό τον έλεγχο της οικογένειας του «συζύγου».

Όπως ανέφεραν αρχικά οι αρχές, η ανήλικη αναγκάστηκε να ζητιανεύει για να συνεισφέρει οικονομικά στη νέα της «οικογένεια». Οι κοινωνικές υπηρεσίες υπέβαλαν καταγγελία, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί έρευνα της Ομάδας Γυναικών και Ανηλίκων (EMUME) της Guardia Civil, η οποία, σε συνεργασία με τους Mossos d’Esquadra, εντόπισε τη νεαρή στις 3 Οκτωβρίου έξω από σούπερ μάρκετ στην πόλη Les Borges Blanques.

«Ψευδείς γονείς» και αμφισβητούμενη μαρτυρία

Όταν η αστυνομία τη βρήκε, η κοπέλα βρισκόταν έξω από το κατάστημα ζητιανεύοντας. Κατά την ανάκριση δήλωσε ότι οι δύο ενήλικες που τη συνόδευαν ήταν οι γονείς της, όμως οι αρχές διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τους γονείς του «συζύγου» της, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει τον παράνομο «γάμο» με τους φυσικούς της γονείς.

Οι πέντε συλληφθέντες —οι γονείς της ανήλικης στη Ναβάρα, οι γονείς του 21χρονου και ο ίδιος ο νεαρός στη Λέριδα— οδηγήθηκαν στα αντίστοιχα δικαστήρια. Ωστόσο, μετά την κατάθεση της κοπέλας, αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, καθώς η βασική μαρτυρία που στήριζε την υπόθεση κατέρρευσε.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης και των οργανώσεων προστασίας ανηλίκων στην Ισπανία, που τη συνέκριναν με άλλα περιστατικά αναγκαστικών γάμων και «εγκλημάτων τιμής» σε οικογένειες μεταναστών ή μειονοτικών κοινοτήτων.

Παρά τη δικαστική αρχειοθέτηση, οι κοινωνικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η ανήλικη ενδέχεται να πιέστηκε να αναιρέσει την αρχική της κατάθεση. Προς το παρόν, όμως, η 14χρονη βρίσκεται ξανά στο σπίτι της στη Ναβάρα και η υπόθεση θεωρείται προσωρινά κλειστή, έως ότου προκύψουν νέα στοιχεία.