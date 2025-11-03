Ο Κάρλος Μαθόν, ηγέτης της περιφέρειας Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία, ανακοίνωσε την παραίτησή του, επικαλούμενος τη διαχείριση από τη διοίκησή του των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή πριν από έναν χρόνο.

Ο Μαθόν δεχόταν καθημερινές πιέσεις να αποχωρήσει, ακόμη και από συγγενείς των θυμάτων, μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις της 29ης Οκτωβρίου 2024. Οι πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο 229 ανθρώπων και ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στα προάστια της Βαλένθια, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ισπανίας.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο», δήλωσε ο Μαθόν στους δημοσιογράφους, σε ομιλία όπου επέκρινε έντονα την κυβερνητική αντίδραση στην κρίση. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές ή αν παραιτείται από την έδρα του στην περιφερειακή βουλή, γεγονός που θα σήμαινε την απώλεια της κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Παραμένει επίσης άγνωστο ποιος θα τον διαδεχθεί προσωρινά.

Κάτοικοι των πληγεισών περιοχών κατηγορούν την περιφερειακή κυβέρνηση ότι εξέδωσε το μήνυμα έκτακτης ανάγκης με μεγάλη καθυστέρηση, όταν ήδη πολλά κτίρια είχαν βυθιστεί στο νερό και άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους. Η τραγωδία θεωρείται η χειρότερη πλημμύρα που έχει πλήξει την Ευρώπη από το 1967.

Η παραίτηση του Μαθόν συμπίπτει με την κατάθεση της δημοσιογράφου Μαριμπέλ Βιλαπλάνα ενώπιον δικαστή που διερευνά ενδεχόμενη ποινική ευθύνη των αρχών για τους θανάτους. Η Βιλαπλάνα είχε γευματίσει με τον Μαθόν την ημέρα της καταστροφής, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.