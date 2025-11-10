Με νικήτρια την ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 28-27 του Ολυμπιακού, ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Το παιχνίδι ήταν κλειστό από την αρχή μέχρι το τέλος, ωστόσο σημαδεύτηκε από τη διακοπή στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο λόγος τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών της Ένωσης κατά του Ολυμπιακού και των παικτών του.

Οι Ερυθρόλευκοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν για να σταματήσουν. Εν τέλει επέστρεψαν και συνέχισαν το ματς, όπως συνεχίστηκαν και τα συνθήματα από τον κόσμο που βρισκόταν στις κερκίδες, ωστόσο η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε.