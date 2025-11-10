Ο Λούκας Σεβαλιέ θεωρείται από τα κορυφαία ανερχόμενα ταλέντα κάτω από τα δοκάρια. Η Παρί Σεν Ζερμέν ξόδεψε περίπου 40 εκατ. ευρώ για να τον πάρει από τη Λιλ το καλοκαίρι. Ο 24χρονος πήρε αμέσως φανέλα βασικού, αφού ο Τζίτζι Ντοναρούμα πήγε στη Μάντσεστερ Σίτι. Μέχρι τώρα κάνει καλή σεζόν.

Τελευταία όμως περνάει περίεργη φάση, επειδή οπαδοί τον κατηγορούν για «φιλο-ακροδεξιές» απόψεις. Ο Σεβαλιέ έκανε like σε βίντεο πρώην συντηρητικού βουλευτή που δήλωσε πως θα προτιμούσε να ψηφίσει ακροδεξιά από Αριστερά. Ο Γάλλος γκολκίπερ απάντησε στα social. Τόνισε ότι το like έγινε κατά λάθος και ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία σχέση με την ακροδεξιά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σεβαλιέ:

«Είναι θλιβερό να έχεις πατήσει κατά λάθος like σε μια ανάρτηση, μετά να ξυπνάς από τον υπνάκο σου για να ετοιμαστείς για αγώνα και να ανακαλύπτεις ότι η εικόνα σου έχει συρθεί στη λάσπη από πάνω μέχρι κάτω για μια τυχαία ενέργεια. Είναι εξοργιστικό. Αλλά είναι σίγουρο ότι όποιος με γνωρίζει, ξέρει πολύ καλά ότι είμαι κάποιος του οποίου οι γονείς και η οικογένεια με έχουν διδάξει αξίες και σεβασμό και ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να σκέφτεται τέτοια πράγματα. Προσπαθήσατε να με βγάλετε φασίστα και δεν στοχοποιήσατε μόνο εμένα, αλλά ολόκληρη την οικογένειά μου»