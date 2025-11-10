Ο Κίναν Έβανς έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (9/11) απέναντι στην Καρδίτσα, στη νίκη των Πειραιωτών με 102-82 για τη Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός πέρασε στο παρκέ στις αρχές της δεύτερης περιόδου και σε 19’20’’ παρουσίας ήταν εξαιρετικός. Σκόραρε 15 πόντους (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές), πήρε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ, ενώ σημείωσε και 1 κλέψιμο.

Οι «ερυθρόλευκοι» τον υποδέχτηκαν ξανά στη δράση με βίντεο από την παρακάμερα του αγώνα, γράφοντας: «Πίσω εκεί που ανήκει. Ίδια φωτιά. Ίδια καρδιά. Δυνατότερος από ποτέ». Και ολοκλήρωσαν με το μήνυμα: «Καλώς ήλθες πίσω Κίναν Έβανς».

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Κίναν Έβανς: