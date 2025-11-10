Λίγο πριν το ταξίδι της στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, η Ζάλγκιρις Κάουνας δεν ξέχασε έναν δικό της άνθρωπο. Η λιθουανική ομάδα αφιέρωσε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media στον Κίναν Έβανς, ο οποίος ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που τη φετινή σεζόν φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, δείχνει σταδιακά να βρίσκει ρυθμό μετά την επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό του. Η εμφάνισή του απέναντι στην Καρδίτσα, όπου σημείωσε 15 πόντους και εντυπωσίασε με την ενέργειά του, άφησε αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια της σεζόν και επιβεβαίωσε πόσο σημαντικός μπορεί να αποδειχθεί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η Ζάλγκιρις, με την οποία ο Έβανς έκανε αισθητή την παρουσία του στην Euroleague, ανάρτησε φωτογραφία του κρατώντας την αναμνηστική πλακέτα που του είχε δοθεί στην επιστροφή του στο Κάουνας ως αντίπαλος, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα:

After 533 days off the court, former Zalgiris guard Keenan Evans is back in action. Great to see you hooping again, Keenan! ✊🏼 pic.twitter.com/azrGVqEu2z — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 9, 2025

Με μέσο όρο 13,4 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1,2 κλεψίματα στη Euroleague, ο Έβανς δείχνει πως έχει πολλά ακόμη να προσφέρει. Το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου, θα ξανασυναντήσει γνώριμα πρόσωπα, καθώς ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, σε μια βραδιά που θα έχει και συναισθηματικό χαρακτήρα.