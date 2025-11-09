Ο Κίναν Έβανς έσπειρε χαμόγελα στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά ότι ήρθε για να μείνει. Σε μόλις 19 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συμμετοχής, ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 15 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στη νίκη με 102-82 επί της Καρδίτσας στην 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έβανς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. «Στα τελευταία λεπτά της 4ης περιόδου ήμουν λίγο κουρασμένος, αλλά νιώθω υπέροχα που κατάφερα να βγω ξανά στο παρκέ και να παίξω μπροστά σε αυτούς τους φανταστικούς οπαδούς, μαζί με τους συμπαίκτες μου», δήλωσε.

Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε επίσης τη σημασία της ενότητας και της υγείας της ομάδας. «Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες, χρειαζόμαστε και τον Μους (Φαλ) πίσω. Ελπίζω να έχουμε μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς, με όλους τους παίκτες διαθέσιμους, και να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε κάτι σπουδαίο.

Θα προχωράω μέρα με τη μέρα, βλέποντας πώς αισθάνομαι. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, προσπαθούσα κάθε μέρα να θυμάμαι ποιος είμαι. Όταν δουλεύεις σκληρά, ακόμα κι αν έχει περάσει τόσος καιρός, συνεχίζεις να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οι συμπαίκτες μου και το προπονητικό επιτελείο μου έδιναν θάρρος, και αυτό με βοήθησε πολύ».

Ο Έβανς επέστρεψε μετά από 533 ημέρες και έδειξε τις αγωνιστικές αρετές του και ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, στην απαιτητική σεζόν. Ο αγώνας εναντίον της Καρδίτσας, ήταν μόνο η αρχή για τον Αμερικανό με τα «ερυθρόλευκα», στην εκρηκτική επιστροφή του στα παρκέ!